An Giang phát hiện sai phạm hơn 66 tỷ đồng qua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

TPO - Năm 2025, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn An Giang được triển khai đồng bộ, qua đó phát hiện sai phạm hơn 66 tỷ đồng, xử lý hàng trăm tổ chức, cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Hồ Văn Mừng vừa có báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Nhiều sai phạm tại lò đốt rác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, trong năm 2025, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đến thời điểm báo cáo, các cơ quan chức năng đã triển khai 176 cuộc thanh kiểm tra, giám sát liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ban hành kết luận đối với 172 cuộc. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 140 cuộc thanh tra (77 cuộc theo kế hoạch, 63 cuộc đột xuất), bao gồm 4 cuộc thanh tra chuyên đề đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; đã ban hành kết luận đối với 136 cuộc.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh triển khai và kết thúc 2/3 cuộc kiểm tra theo yêu cầu quản lý nhà nước; đồng thời ban hành 8 kết luận thanh tra và báo cáo kết quả 2 cuộc kiểm tra kết thúc từ cuối năm 2024.

Qua thanh kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện tổng số tiền sai phạm hơn 66 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 11 tỷ đồng, xử lý khác gần 55 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỉnh đã xử lý hành chính 50 tổ chức, 182 cá nhân; đồng thời chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó có các sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang; sai phạm trong quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, qua thanh tra phát hiện 4 doanh nghiệp khai thác vượt ranh giới, độ cao cho phép, với số tiền sai phạm tạm tính hơn 12 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý, trình tự, thủ tục và việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan chức năng phát hiện 5 doanh nghiệp vi phạm, với số tiền sai phạm tạm tính hơn 86,8 tỷ đồng.

Các vụ việc khác liên quan đến sai phạm tại lò đốt rác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang; Trường Tiểu học và THCS Tân Hội; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành (tỉnh An Giang); Trường Tiểu học và THCS Thạnh Đông; cùng vụ việc chi trả trợ cấp sai quy định tại xã Tân Hiệp.

Theo UBND tỉnh An Giang, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tỉnh An Giang cũng yêu cầu tiếp tục quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn bộ hệ thống chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đầu tư xây dựng, đấu thầu, quản lý đất đai và khoáng sản.