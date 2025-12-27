Cháy nhà trong đêm, 4 người trong gia đình tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hồ Nam
TPO - Một vụ hỏa hoạn đau lòng vừa xảy ra rạng sáng nay tại Đắk Lắk, khiến vợ chồng chủ nhà cùng hai con nhỏ thiệt mạng.

Sáng 27/12, một lãnh đạo xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong. Các nạn nhân gồm: anh H.K.D (SN 1990), chị T.T.T.N (SN 1997) cùng hai con nhỏ là cháu H.B.H (SN 2017) và cháu H.B.L (SN 2021).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h55, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà kinh doanh điện nước trên Quốc lộ 14 (thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú). Do hiện trường chứa nhiều vật liệu nhựa dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Dù lực lượng chức năng đã lập tức có mặt chữa cháy, nhưng hậu quả vẫn vô cùng thương tâm, 4 nạn nhân đã tử vong.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hồ Nam
#hỏa hoạn #Đắk Lắk #cháy nhà #thiệt mạng #điều tra

