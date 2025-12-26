Cà Mau ra hạn cuối sắp xếp Ban Quản lý dự án

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống ban quản lý dự án trên địa bàn, đảm bảo hoạt động thông suốt từ ngày 1/1/2026.

Ngày 26/12, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh giao cho sở tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, hướng dẫn, hoàn thiện phương án tổ chức bộ máy và nhân sự của các Ban Quản lý dự án (QLDA) trên toàn tỉnh.

BQLDA công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, hợp nhất từ BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Bạc Liêu và BQLDA công trình NN&PTNT tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau dự kiến có 3 Ban QLDA chuyên ngành cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất các Ban tương ứng của Cà Mau và Bạc Liêu (cũ), gồm hợp nhất Ban QLDA công trình nông nghiệp 2 tỉnh cũ;, hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng, hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Đối với các Ban QLDA khu vực, tỉnh Cà Mai thống nhất chuyển nguyên trạng tổ chức bộ máy và nhân sự, nhưng xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ để chuyển sang mô hình trực thuộc UBND các xã, phường, tiến tới thành lập Ban cấp xã.

Đối với các xã, phường trung tâm đang tồn tại hai Ban QLDA, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu sáp nhập, hợp nhất thành một. Quá trình sắp xếp được lưu ý phải thực hiện thận trọng, có lộ trình, tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động. Các đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026.