Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau ra hạn cuối sắp xếp Ban Quản lý dự án

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống ban quản lý dự án trên địa bàn, đảm bảo hoạt động thông suốt từ ngày 1/1/2026.

Ngày 26/12, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh giao cho sở tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, hướng dẫn, hoàn thiện phương án tổ chức bộ máy và nhân sự của các Ban Quản lý dự án (QLDA) trên toàn tỉnh.

image.jpg
BQLDA công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, hợp nhất từ BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Bạc Liêu và BQLDA công trình NN&PTNT tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau dự kiến có 3 Ban QLDA chuyên ngành cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất các Ban tương ứng của Cà Mau và Bạc Liêu (cũ), gồm hợp nhất Ban QLDA công trình nông nghiệp 2 tỉnh cũ;, hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng, hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Đối với các Ban QLDA khu vực, tỉnh Cà Mai thống nhất chuyển nguyên trạng tổ chức bộ máy và nhân sự, nhưng xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ để chuyển sang mô hình trực thuộc UBND các xã, phường, tiến tới thành lập Ban cấp xã.

Đối với các xã, phường trung tâm đang tồn tại hai Ban QLDA, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu sáp nhập, hợp nhất thành một. Quá trình sắp xếp được lưu ý phải thực hiện thận trọng, có lộ trình, tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động. Các đơn vị mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Tân Lộc
#Cà Mau #Ban Quản lý dự án #sắp xếp #tổ chức #UBND

Xem thêm

Cùng chuyên mục