Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc triển lãm 'Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội'

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 26/12, tại Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng (phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.

Dự khai mạc triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu và đông đảo học sinh, sinh viên...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai mạc Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội." Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2 năm 1930 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước, mở ra một thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội và đang hướng đến tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng với chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội."

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc biểu dương, đánh giá cao Cục Lưu trữ và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã nỗ lực phối hợp cả trong sưu tầm, nghiên cứu và tổ chức triển lãm, thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” và tham quan khu trưng bày.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi lưu bút tại triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ghi sổ lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và tự hào khi tham quan triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội." Những tư liệu, hình ảnh, hiện vật được lưu giữ cẩn thận đã tái hiện sống động hành trình ra đời và phát triển của Đảng ta. Từ những ngày đầu đầy hy sinh, gian khó; kiên cường, bất khuất trong đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc đến vững vàng tự chủ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là ngọn cờ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Đảng luôn kiên định lý tưởng cách mạng, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo nhân dân, đất nước.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển lãm như một lời nhắc thiêng liêng: giữ vững niềm tin, khơi dậy khát vọng, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, phồn vinh, hạnh phúc và trường tồn vì nhân dân, đất nước.

Triển lãm được bố cục thành ba phần: Phần I: Thành lập Đảng - Khởi nguồn thay đổi vận mệnh dân tộc; Phần II: Đại hội Đảng và những bước ngoặt lịch sử; Phần III: Hướng đến Đại hội XIV - Khát vọng phát triển, tầm nhìn tương lai.

Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" có hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá, tái hiện chân thực, sinh động các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi, thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được qua các nhiệm kỳ.

Trong đó có những tài liệu, hình ảnh, hiện vật lần đầu tiên được công bố, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các kỳ Đại hội Đảng cùng những thắng lợi và thành tựu vĩ đại của đất nước ta, nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta; thêm tự hào, tin tưởng và gắn bó với lý tưởng cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Triển lãm cũng gửi gắm niềm tin và khát vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên mới, hướng tới Đại hội XIV của Đảng: phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.