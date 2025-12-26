Ông Nguyễn Thế Lập làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

TPO - Ngày 26/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 được tổ chức trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo đại biểu đại diện cho đoàn viên, người lao động toàn tỉnh.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là trong đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Công đoàn tỉnh Quảng Trị xác định 3 khâu đột phá gồm: đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng và điều kiện làm việc; tăng cường phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là ở cơ sở; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động; chú trọng đào tạo cán bộ, phát triển đoàn viên, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ người lao động trong bối cảnh mới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Tại đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Thế Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ mới.