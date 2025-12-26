Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Thế Lập làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 26/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 được tổ chức trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo đại biểu đại diện cho đoàn viên, người lao động toàn tỉnh.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là trong đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

dsc06663-1-20251226113416.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Công đoàn tỉnh Quảng Trị xác định 3 khâu đột phá gồm: đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng và điều kiện làm việc; tăng cường phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là ở cơ sở; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động; chú trọng đào tạo cán bộ, phát triển đoàn viên, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ người lao động trong bối cảnh mới.

dsc06722-20251226113806.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Tại đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Thế Lập, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ mới.

Hoàng Nam
#LĐLĐ tỉnh Quảng Trị #đại hội Công đoàn #Nguyễn Thế Lập #người lao động #nhiệm kỳ

Xem thêm

Cùng chuyên mục