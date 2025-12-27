TPHCM thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án trọng điểm, tổng vốn 182.000 tỷ đồng

TPO - Tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) chiều 26/12, HĐND TPHCM khóa X đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), và thanh toán bằng quỹ đất.

Đáng chú ý là dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có quy mô 186,78 ha tại phường Bình Trưng, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.629 tỷ đồng. Dự án được xác định thực hiện trong khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng dự án.

Phối cảnh Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Khu liên hợp này được tổ chức thành nhiều khu chức năng. Trong đó, khu văn hóa - thể dục thể thao gồm các công trình hạng mục như sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm thể thao dưới nước, trung tâm quần vợt, khu thể thao bóng đá, trung tâm thể thao đa năng.

Khu chức năng dịch vụ - công cộng đô thị gồm các hạng mục: khu phục vụ vận động viên, huấn luyện viên, khách mời; quảng trường; bệnh viện thể thao; trung tâm hội nghị - triển lãm.

Khu chức năng cây xanh sử dụng công cộng gồm các hạng mục cây xanh công viên, mặt nước, các công trình khác; khu chức năng hạ tầng kỹ thuật, giao thông; đất di tích, tôn giáo (Khu di tích Bưng Sáu Xã).

Theo UBND TPHCM, mục tiêu của dự án là góp phần hình thành các trung tâm thể dục thể thao cấp vùng và quốc gia, phục vụ thi đấu, huấn luyện vận động viên và tổ chức sự kiện thể thao cấp cao. Đồng thời kiến tạo không gian mở công cộng chất lượng cao, tận dụng tối đa lợi thế của cây xanh, cảnh quan và mặt nước sông Rạch Chiếc. Đồng thời cũng tính đến đảm bảo kết nối hài hòa và chặt chẽ giữa các hạng mục công trình trong tổng thể khu liên hợp với các dự án đô thị lân cận.

Khi hoàn thành, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sẽ trở thành một trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, bao gồm các sự kiện thể thao tầm cỡ như SEA Games, ASIAD, Olympic khu vực và các giải đấu quốc tế khác; phục vụ đào tạo thể thao thành tích cao; đồng thời mở rộng không gian thể thao công cộng cho cộng đồng.

Cầu Phú Mỹ 2 có tổng mức đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) và điểm cuối giao với đường Liên cảng (tỉnh Đồng Nai). Tổng chiều dài tuyến khoảng 6,3 km (trong đó đoạn qua TPHCM dài khoảng 4,6 km; đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 1,7 km). Theo thiết kế, cầu Phú Mỹ 2 được xây dựng với quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp.

Phần đường dẫn hai đầu cầu có quy mô tối thiểu 8 làn xe, đồng thời đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với cấp đường. Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2025–2029, trong đó thời gian xây dựng công trình từ năm 2026 đến năm 2029. Thời hạn hợp đồng dự án là 7 năm, bao gồm giai đoạn xây dựng theo hợp đồng BT và giai đoạn thanh toán, dự kiến thực hiện sau 3 năm kể từ thời điểm dự án hoàn thành, bàn giao cho Nhà nước.

Khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 sẽ tạo ra trục kết nối liên hoàn từ trung tâm TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế Long Thành, đồng thời kết nối với hệ thống cảng biển của TPHCM và Đồng Nai. Tăng cường kết nối đa phương thức giữa đường bộ - hàng không - hàng hải, phát huy hiệu quả khai thác sân bay Long Thành, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động logistics của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án cầu Cần Giờ được thực hiện với mục tiêu thay thế phà Bình Khánh hiện hữu.



Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, còn lại là đường dẫn và các cầu trên tuyến. Công trình được thiết kế với 6 làn xe, gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án đi qua địa bàn xã Nhà Bè và xã Bình Khánh, với nhu cầu sử dụng đất khoảng 28,85 ha. Thời gian thực hiện dự kiến từ 2025-2029, trong đó giai đoạn xây dựng từ 2026-2029.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 13.201 tỷ đồng (bao gồm lãi vay). Trong đó, vốn ngân sách TPHCM tham gia dự án khoảng 3.428 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư huy động khoảng 9.136 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Dự án được thực hiện với mục tiêu thay thế phà Bình Khánh, tạo kết nối trực tiếp khu vực Cần Giờ cũ (nay gồm các xã Bình Khánh, Nhà Bè, An Thới Đông và Thạnh An) với trung tâm TPHCM và các khu vực lân cận. Cây cầu mới này khi hoàn thành không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại ngày càng tăng, mà còn góp phần mở ra tuyến giao thông chiến lược kết nối xã Bình Khánh với khu vực phía Nam thành phố, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu lưu thông nhanh chóng, an toàn cho người dân; đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực cửa ngõ phía Nam…