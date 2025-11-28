TPHCM thúc tiến độ cầu Cần Giờ, đặt mục tiêu khởi công đầu năm 2026

TPO - Việc triển khai cầu Cần Giờ được kỳ vọng mở ra hướng kết nối hiện đại, đồng bộ giữa trung tâm TPHCM và khu vực ven biển, góp phần phát triển bền vững cho khu vực đô thị ven biển của thành phố.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A gồm cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2.

Theo đó, ngày 26/11 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chủ trì cuộc họp về tiến độ các dự án nhóm A. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các sở: Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise.

Về dự án cầu Cần Giờ, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn chỉnh hai phương án đầu tư để gửi Sở Tài chính trong tháng 11.

Phương án 1 , công trình sẽ được thực hiện bằng hình thức đầu tư công, trình HĐND TP thông qua chủ trương tại kỳ họp tháng 12/2025.

Phương án 2 là đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), tham khảo đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise., đảm bảo mốc khởi công dự kiến ngày 15/01/2026. Sở Tài chính được giao tổng hợp, đề xuất, báo cáo kịp thời.

Phối cảnh cầu Cần Giờ.

Trước đó, trong văn bản gửi UBND TPHCM, Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise cho biết sẵn sàng đồng hành cùng thành phố xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với khu vực phát triển phía đông nam, thông qua đề nghị đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án này bằng hình thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư dự kiến trên 10.500 tỷ đồng, trong đó, điểm đầu trên đường 15B (huyện Nhà Bè cũ) và điểm cuối kết nối vào đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ cũ), cách phà Bình Khánh khoảng 2,5 km về phía Nam. Dự án dài 7,3 km, thiết kế theo dạng cầu dây văng, quy mô 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn thô sơ), vận tốc thiết kế 60 km/h.

Cầu Cần Giờ được kỳ vọng sẽ thay thế phà Bình Khánh, đáp ứng nhu cầu kết nối hạ tầng giao thông mạnh mẽ cho khu vực.

Hiện tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ trước đây) đã được khôi phục, vận hành trở lại, dự kiến sẽ thu hút lượng lớn du khách. Trước khi cầu hoàn thành, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ đã tài trợ 3 phà trọng tải 200 tấn cho bến Bình Khánh, bao gồm chi phí nhiên liệu, nhân công và các khoản phát sinh, nhằm giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Việc triển khai cầu Cần Giờ được kỳ vọng mở ra hướng kết nối hiện đại, đồng bộ giữa trung tâm TPHCM và khu vực ven biển, góp phần phát triển bền vững cho Cần Giờ.

Bên cạnh cầu Cần Giờ, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm khác tăng kết nối với Cần Giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị và triển khai được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho khu vực, bao gồm tuyến metro tốc độ cao nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức – Long Thành, tuyến đường vượt biển Cần Giờ,…

Khi các công trình này đồng loạt hoàn thiện, Cần Giờ sẽ sở hữu mạng lưới kết nối toàn diện, tạo nền tảng để bứt phá về kinh tế, du lịch và đô thị, đưa khu vực trở thành điểm đến chiến lược của TPHCM trong tương lai gần.