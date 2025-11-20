Cuộc đua sở hữu BĐS cạnh trung tâm Nightlife Cosmo Bay tại Vinhomes Cần Giờ

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, “khi kinh tế đêm phát triển tốt thì khả năng khai thác của BĐS được nâng cao vượt trội, hiệu quả không chỉ tăng gấp 2 mà gấp 3 - 4 lần”. Đó là lý do BĐS trên trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48, kế cận trung tâm nightlife Cosmo Bay (Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ, TP.HCM), được ví như “mỏ vàng” mà mọi nhà đầu tư đều muốn sở hữu.

Thành triệu phú đôla nhờ ánh sáng nightlife

Trên thế giới, những trung tâm luôn ngập tràn ánh sáng, những thành phố không bao giờ ngủ luôn là đích đến hấp dẫn của dòng tiền. Bởi chỉ ở những nơi này, các hoạt động kinh tế mới diễn ra liên tục, dòng hàng hoá, hành khách mới không ngừng chảy, và BĐS mới đạt đến độ toàn dụng.

Trong hàng chục năm qua, lợi nhuận khổng lồ từ việc đầu tư BĐS tại các trung tâm kinh tế đêm trên khắp thế giới đã thuyết phục ngay cả những người khó tính nhất.

Điển hình như Clarke Quay - trung tâm giải trí 24/7 nổi tiếng của Singapore - đã giúp CapitaLand Integrated Commercial Trust nâng doanh thu từ 20,6 triệu SGD (2023) lên 30 triệu SGD (2024), tăng trưởng tới 45% chỉ sau một năm

Giá trị BĐS tại đây cũng luôn tăng theo cấp số nhân. Năm 2020, một căn shophouse 5 tầng tại số 32 Hongkong Street được bán với giá 9,8 triệu USD, tức hơn 13.880 USD/m2 sàn, được xem là “đỉnh cao hiếm có”, dù thời hạn sử dụng chỉ đến năm 2041.

Clarke Quay (Singapore) là minh chứng sống động rằng ánh sáng tạo nên giá trị và tầm nhìn sẽ biến nhà đầu tư nhanh nhạy thành triệu phú

Tại Việt Nam, Bùi Viện là minh chứng rõ nhất cho sức bật của BĐS kinh tế đêm. Giá nhà đất tại đây chưa tới 200 triệu đồng/m² trước 2017, nhưng chỉ sau khi phố đi bộ khai trương đã lập tức tăng lên 400-500 triệu đồng/m² và hiện chạm mốc 600 triệu đồng/m², thậm chí 1 tỷ đồng/m² với vị trí đẹp.

Tại Hà Nội, phố đêm Tạ Hiện cũng tăng tốc tương tự, cán mốc 800 triệu - 1,2 tỷ đồng/m² - nằm trong nhóm đắt đỏ nhất cả nước, biến các chủ sở hữu thành những triệu phú đôla.

“Khi kinh tế đêm phát triển tốt thì khả năng khai thác của BĐS được nâng cao vượt trội, hiệu quả không chỉ tăng gấp 2 mà gấp 3 - 4 lần. Vì thế, BĐS ở khu vực kinh tế đêm luôn hấp dẫn nhà đầu tư”, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, nhận xét.

Cosmo Bay - Nơi ánh đèn đánh thức giá trị vàng BĐS

Triển vọng lợi nhuận lớn của BĐS trung tâm kinh tế đêm đã tạo ra hấp lực mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư. Tuy nhiên, do giá BĐS tại trung tâm các thành phố lớn, như Hà Nội, TP.HCM, đã neo ở mức rất cao, dư địa tăng trưởng giá bị thu hẹp, nên giới đầu tư Bắc Nam đang đổ về Cần Giờ - nơi sắp hình thành thủ phủ kinh tế đêm mới mang tên Cosmo Bay trong lòng khu Vịnh Ngọc, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.

Cosmo Bay trong lòng khu Vịnh Ngọc được phát triển với quy mô lớn gấp nhiều lần, có chủ đề bài bản, liên thông đa tiện ích, tạo dòng khách khổng lồ cả ngày lẫn đêm

Cosmo Bay được thiết kế như một “hệ sinh thái tiêu dùng toàn thời gian”, với 8 phân khu với những chức năng tạo doanh thu khác nhau, gồm: Làng bia quốc tế, Làng lẩu nướng, Làng xả láng, Làng hải sản, Phố giải trí, Hub sáng tạo trẻ, Hub trò chơi cảm giác mạnh và Hub nhà hàng dining Á Âu. Sự đa dạng này sẽ đưa Cosmo Bay trở thành trung tâm kinh tế ban đêm lớn nhất miền Nam, thu hút hàng chục triệu lượt khách thuộc nhiều nhóm tuổi, sở thích khác nhau, có sức chi tiêu cao và tần suất quay lại lớn.

Điều khiến Cosmo Bay trở nên vượt trội hơn cả là sự liên kết toàn diện của hệ sinh thái Vinhomes Green Paradise. Du khách đến VinWonders, Safari, sân golf, nhà hát Sóng Xanh hay Landmark Harbour… vào ban ngày sẽ nối dài hành trình tại Cosmo Bay vào buổi tối để tiếp tục ăn chơi, giải trí. Đây chính là chu trình khép kín tạo ra dòng khách “tuần hoàn” liên tục, giúp các mô hình kinh doanh có thể vận hành và sinh dòng tiền không ngừng nghỉ.

Bởi vậy, những sản phẩm shophouse, liền kề trên đường Vịnh Ngọc 48 và Tương Lai - dẫn thẳng đến Cosmo Bay - đang được giới đầu tư ráo riết săn lùng. Đây là những trục giao thông huyết mạch, kết nối tới hầu khắp các tiện ích trọng yếu siêu đô thị, cách ga depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ chỉ 3 phút di chuyển. Điều này mang đến lợi thế rất lớn cho chủ sở hữu trong việc đón trọn dòng khách khổng lồ từ khắp Vinhomes Green Paradise cũng như trung tâm TP.HCM và các nơi đổ về, bảo đảm kinh doanh chắc thắng.

Trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 sở hữu lợi thế lớn về giá trị thương mại và tiềm năng tăng giá

Sự bảo đảm đó còn được nhân lên gấp bội khi Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 nằm trực diện hơn 100 toà chung cư dự kiến khởi công vào tháng 12 tới; kế cận là Vincom Plaza, chợ đêm - chợ hải sản Green Bay Market, hệ thống văn phòng quốc tế và tổ hợp khách sạn 7.000 phòng. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là tâm điểm giao thương sầm uất, nơi tập trung của hàng nghìn chuyên gia, hàng vạn cư dân chung cư và hàng triệu du khách, tạo ra khả năng kinh doanh không giới hạn cho mọi mô hình dịch vụ, từ F&B, lounge, café, seafood, boutique retail, đến mini-hotel, spa, wellness…

Điều đáng nói là các sản phẩm “vàng mười” này đang ở mức giá tốt nhất, chỉ từ 140 triệu đồng/m2 đất (chưa gồm thuế) - mức giá của một khu phố đang… ngủ. Nhưng đây lại là nơi chỉ sau 1 năm nữa sẽ bừng tỉnh với ánh đèn của Cosmo Bay. Vì thế, ai sở hữu “mặt tiền đêm” trước khi chúng sáng đèn sẽ là người chiến thắng lớn nhất. Trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48, vì thế, được nhiều chuyên gia xếp vào nhóm “best-buy” của thị trường phía Nam giai đoạn 2024-2027.