Xã hội

Google News

Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Hồ Nam
TPO - Ngọn lửa hung hãn bùng phát lúc rạng sáng đã biến căn nhà tại Đắk Lắk thành thảm kịch, cướp đi sinh mạng hai vợ chồng và hai con thơ. Riêng bé trai chưa đầy tháng tuổi may mắn được lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.

Vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra vào khoảng 2h40 ngày 27/12, tại nhà anh H.K.D. (SN 1990, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) đã cướp đi sinh mạng của 4 thành viên trong gia đình.

Cụ thể, anh D. và vợ là chị T. T. .K. N. (SN 1997) cùng 2 con là H. B. H. (SN 2017), H. B. L. (SN 2021) tử vong. Riêng con út gần 1 tháng tuổi bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông M. (dượng của nạn nhân D.) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đôi mắt đỏ hoe, ông rớm nước mắt kể lại: "Nhận tin báo, tôi hốt hoảng chạy sang thì thấy lửa đã bịt kín lối ra vào. Chúng tôi cùng hàng xóm hô hoán dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều bất lực. Do hỏa hoạn làm mất điện, cánh cửa cuốn bị khóa chặt không thể mở, trong khi ngôi nhà lại không có lối thoát phụ nào khác".

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước tình thế ngặt nghèo, lực lượng chức năng buộc phải đập tường để xông vào biển lửa. Lần lượt 3 cháu nhỏ được đưa ra ngoài đi cấp cứu, sau đó là hai vợ chồng anh D.

Ông M. nghẹn ngào: "Lúc đó, tôi thấy cháu D. bị cháy xém hai chân và sau lưng. Đưa tay lên mũi kiểm tra, thấy cháu vẫn còn thở nhẹ, lòng tôi lóe lên tia hy vọng. Các chiến sĩ Công an nỗ lực hô hấp nhân tạo ngay tại vỉa hè, ai cũng cầu mong một phép màu xảy đến".

Tuy nhiên, do thương tích và ngạt khói quá nặng, vợ chồng anh D. cùng hai con nhỏ đã không qua khỏi. Nạn nhân duy nhất sống sót là bé trai chưa đầy một tháng tuổi (con út của vợ chồng anh D).

Người nhà tổ chức hậu sự cho các nạn nhân.

Là người trực tiếp chứng kiến, chị T. (hàng xóm sát vách) chưa nén nổi đau xót: "Nghe tiếng nổ lớn, tôi chạy ra thì lửa đã cháy lan sang biển hiệu nhà mình. May mắn là lực lượng Công an có mặt kịp thời nên nhà tôi không bị thiệt hại nhiều. Lúc đó, thấy các chiến sĩ tích cực hô hấp nhân tạo cho hai vợ chồng anh D., ai cũng tin họ sẽ sống, nào ngờ".

Lửa cháy lan sang biển hiệu nhà chị T., may mắn lực lượng chức năng có mặt kịp thời khống chế đám cháy.

Hiện tại, chính quyền địa phương và người thân đang phối hợp lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hồ Nam
