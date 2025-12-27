Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPHCM: Tai nạn giao thông nghiêm trọng dưới chân cầu, một cụ già tử vong

Nguyễn Dũng
TPO - Một người đàn ông chạy xe máy làm nghề xe ôm công nghệ chở theo bà cụ 75 tuổi lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành thì bất ngờ va chạm với xe khách loại 29 chỗ đang lưu thông cùng chiều khiến cụ bà ngã ra đường và tử vong tại chỗ.

Ngày 27/12, Công an phường Xóm Chiếu (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành, khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

img-6690.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, một người đàn ông chạy xe máy làm nghề xe ôm công nghệ chở theo bà cụ 75 tuổi lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ cầu Khánh Hội đi Khu chế xuất Tân Thuận. Khi vừa đến khu vực chân cầu Tân Thuận 2 (phường Xóm Chiếu), xe máy bất ngờ va chạm với xe khách loại 29 chỗ đang lưu thông cùng chiều.

Cú va quẹt khiến cả hai người trên xe máy ngã xuống đường, bà cụ tử vong tại chỗ, trong khi tài xế xe ôm may mắn không bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm sáng, các phương tiện phải giảm tốc khi qua hiện trường khiến giao thông trên tuyến Nguyễn Tất Thành ùn ứ nghiêm trọng.

Nhận tin báo, Công an phường Xóm Chiếu đã phối hợp với Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường Nguyễn Tất Thành dài hơn 2 km, chạy dọc bờ sông Sài Gòn, kết nối khu vực quận 4 và quận 7 cũ. Do hạ tầng nhỏ hẹp, mật độ phương tiện lớn, tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Mới đây UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng cầu mới thay thế cầu Tân Thuận 1 hiện hữu theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Nguyễn Dũng
