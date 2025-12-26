Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nghi án người đàn ông bị vợ đâm tử vong ở Lào Cai

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một người đàn tử vong tại nhà riêng ở xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai), nghi do bị đâm. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng 26/12, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) xác nhận, khoảng 21h ngày 25/12, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc một người đàn ông tử vong tại nhà riêng, nghi do bị đâm.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là người sinh sống trên địa bàn xã, tử vong ngay tại nhà. Người vợ được xác định là đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc. Tại địa phương, nạn nhân được cho là thường xuyên rượu chè, cờ bạc. Nguyên nhân ban đầu được nhận định xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

22567.jpg
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: Dung Thư.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, thông tin về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thành Đạt
#Vụ án đâm tử vong tại Lào Cai #Điều tra vụ án mạng tại nhà riêng #Vai trò của người vợ trong vụ việc #Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến án mạng #Phong tỏa hiện trường #khám nghiệm pháp y

Xem thêm

Cùng chuyên mục