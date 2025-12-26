Trùm giang hồ Vi 'ngộ’ bị tuyên 6 tháng tù về tội trốn thuế

TPO - Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Trốn thuế". Ngoài vụ án này, Vi "ngộ" còn liên quan 2 vụ án khác.

Sáng 26/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) và Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, vợ Vi, trú phường Hạc Thành); Nguyễn Thế Thuật (SN 1963, trú phường Quảng Phú) về tội “Trốn thuế”.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cơ động, an ninh để đảm bảo an ninh, an toàn phiên xét xử.

Vi "ngộ" (giữa) cùng các bị cáo liên quan tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 26/6/2024, vợ chồng Vi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 136 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành), do ông Thuật sở hữu.

Các bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng chứng từ tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch thực tế nhằm trốn thuế. Cụ thể, tài sản được mua bán chính thức với số tiền 13 tỷ đồng song thoả thuận chỉ ghi trên hợp đồng 3,75 tỷ đồng. Hành vi này được xác định gây thất thoát 185 triệu đồng cho ngân sách.

Tại tòa, ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù về tội "Trốn thuế". Bị cáo Phạm Thị Hương Giang (vợ Vi) và Nguyễn Thế Thuật, bị phạt mỗi người 100 triệu đồng về cùng tội danh.

Ngoài vụ án trên, Vi "ngộ" còn bị khởi tố về các tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cụ thể, ngày 21/7, Vi bị bắt về tội "Đưa hối lộ". Cơ quan điều tra xác định Vi đã chuyển 350 triệu đồng cho một cựu quân nhân để người này đưa tiền cho một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp nhằm "chạy án" cho phạm nhân Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "Chua") - người đang chấp hành bản án chung thân vì giết bạn tù.

Sau khi nhận tiền, cựu quân nhân đã giữ lại 70 triệu đồng chi tiêu cá nhân, số còn lại chuyển cho một cán bộ có chức quyền. Danh tính những người liên quan chưa được công bố.

10 ngày sau khi bị bắt, Vi 'ngộ' bị cáo buộc thêm tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Hai vụ án liên quan Vi "ngộ", sắp được TAND tỉnh Thanh Hoá xét xử.

Vi "Ngộ" được biết đến là một trong những giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, từng có nhiều tiền án tiền sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hoạt động xã hội đen không thua kém gì Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn").

Điển hình, tháng 11/2007, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một sới bạc do Nguyễn Văn Vi tổ chức. Tại chiếu bạc, công an đã bắt giữ 20 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, Vi bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã. Đến tháng 2/2010, Nguyễn Văn Vi ra đầu thú.

An ninh thắt chặt tại phiên tòa.

Tháng 7/2010, Tòa án nhân dân huyện Hà Trung cũ mở phiên tòa xét xử vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Vi có biểu hiện bất thường về tâm thần. Theo đề nghị của gia đình bị cáo, tòa đã phải tạm đình chỉ phiên tòa.

Từ tháng 2 đến tháng 5/2012, Tòa án nhân dân huyện Hà Trung cũ nhiều lần đưa vụ án ra xét xử, nhưng Nguyễn Văn Vi đều xuất trình hồ sơ và bệnh án đang điều trị tâm thần tại các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương.

Vi "Ngộ” cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, khi thường xuyên chia sẻ về khối tài sản lớn gồm nhà cửa, trang trại và các mối quan hệ xã hội.