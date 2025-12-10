Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Lộ diện người nhận 350 triệu đồng 'chạy giảm án' của trùm giang hồ Vi 'ngộ'

Hoàng Phúc
TPO - Nguyễn Văn Vi (tức Vi 'ngộ') đã đưa 350 triệu đồng cho một cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc cũ (Nghệ An) để người này chuyển cho một cán bộ ở tỉnh nhằm tìm cách giảm án cho một phạm nhân từng giết bạn tù.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra báo cáo số 231 về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025. Báo cáo thể hiện nhiệm kỳ qua đã phát hiện 21 vụ tham nhũng. Trong đó, đáng chú ý là vụ án “Môi giới hối lộ” liên quan đến trùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (SN 1981, trú phường Hạc Thành, tức Vi “ngộ”). Vi "ngộ" đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

1000018953.jpg
Vi "ngộ" bị công an bắt giữ.

Trước đó, năm 2005, Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”, SN 1976, trú tại phường Hạc Thành) bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 10 năm tù về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an).

Quá trình chấp hành án tại đây, do mâu thuẫn với bạn tù, Hòa “chua” đã dùng dùi đâm vào vùng cổ khiến một phạm nhân cùng trại tử vong.

Sau đó, Hòa “chua” bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt tù chung thân và bị chuyển qua nhiều trại giam để tiếp tục chấp hành án. Đối tượng đang chấp hành án tại Trại giam số 03 (Nghệ An).

Quá trình chấp hành án, Vi "ngộ" có mối quan hệ xã hội thân thiết với Hòa “chua”. Thông qua Hoàng Nam Liên (SN 1966, trú phường Lê Mao, TP Vinh cũ, tỉnh Nghệ An), nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc cũ (đã nghỉ hưu), Vi “ngộ” đã đưa hối lộ (350 triệu đồng) để Liên đưa cho một số cán bộ ở Nghệ An nhằm tìm cách giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hòa.

Số tiền này được Vi “ngộ” chuyển qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch. Trong quá trình thực hiện, Hoàng Nam Liên đã giữ lại 70 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân, số tiền còn lại được chuyển theo thỏa thuận.

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã buộc Hoàng Nam Liên thừa nhận hành vi “môi giới hối lộ”. Vụ án đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Hoàng Phúc
#Vi ngộ #tham nhũng #chạy án #giang hồ #Nghệ An #bắt giữ #điều tra #Thanh Hóa

