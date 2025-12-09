Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa bị bắt

Hoàng Phúc
TPO - Ông Nguyễn Hữu Bình - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (Thanh Hóa) cùng vợ bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên, người thân lập hàng chục tài khoản cá nhân để mua, bán vàng, bỏ ngoài sổ sách doanh thu nhằm trốn thuế.

Tối 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú phường Hạc Thành) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960) về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thu Nga (SN 1990, trú phường Hạc Thành – cháu gái ông Bình) để điều tra cùng tội danh.

v1.jpg
Bà Lê Thị Thu Hương (vợ ông Nguyễn Hữu Bình, thứ 2 bên trái) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Trốn thuế".

Theo công an, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương, cùng những người có vai trò làm chủ tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng. Việc làm này nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, không khai báo với cơ quan thuế, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

v2.jpg
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thu Nga (cháu gái ông Nguyễn Hữu Bình).

Công an xác định để thực hiện hành vi trốn thuế này, ông Bình và bà Hương đã có sự giúp sức của đồng phạm, chủ yếu là các thành viên khác như con cháu trong gia đình ông Bình. Trong đó, Nguyễn Thu Nga (là con gái của em trai ông Bình - một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung).

Trước đó, hồi cuối tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vàng, bạc, đá quý và kiểm tra loạt công ty vàng bạc ở phường Hạc Thành, xã Nông Cống. Quá trình khám xét, công an phát hiện tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung có nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế.

Hiện, công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Hoàng Phúc
