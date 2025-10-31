Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đồng loạt khám xét một số tiệm vàng ở Thanh Hóa

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng chục cảnh sát đã phong tỏa đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để khám xét một số tiệm vàng.

Sáng 31/10, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, tiến hành phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành. Việc phong tỏa phục vụ cho quá trình khám xét một số tiệm vàng ở đây.

k1.jpg
Cảnh sát phong tỏa đoạn đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Theo ghi nhận, nhiều lực lượng như cảnh sát cơ động, giao thông và hình sự đã căng dây, ngăn không cho người, phương tiện qua lại trên đoạn đường này.

Phía bên trong khu vực phong tỏa, lực lượng chức năng xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng. Sự việc thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc nêu trên.

k2.jpg
Cảnh sát xuất hiện, khám xét một số tiệm vàng ở Thanh Hóa.

Trước đó, chiều 26/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phong tỏa khu vực trước ngôi nhà số 88, đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành.

Căn nhà này thuộc sở hữu của ông N.X. B. - một doanh nhân có tiếng tại Thanh Hóa, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cảnh sát cũng xuất hiện, phong tỏa trước ngôi nhà của ông V.V.H. (trên đường Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành). Ông H. cũng là một giám đốc doanh nghiệp, là em vợ ông của ông N.X.B..

Hoàng Phúc
#Cảnh sát Thanh Hóa #khám xét tiệm vàng #phong tỏa Thanh Hóa #điều tra vàng bạc #an ninh Thanh Hóa #quy trình khám xét #Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục