Video khám xét, bắt khẩn cấp 'bầu' Đoan

TPO - Việc thực hiện khám xét, bắt giữ khẩn cấp "bầu" Đoan (Cao Tiến Đoan, SN 1960, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á) thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày qua.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, khoảng 22h ngày 28/8, tại nhà riêng của ông Đoan ở phường Sầm Sơn xuất hiện lực lượng cảnh sát. Cùng thời điểm, tại trụ sở công ty của ông ở phường Hạc Thành cũng có nhiều cảnh sát đến làm việc.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với "bầu" Đoan

Được biết, ông Cao Tiến Đoan ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông còn được nhiều người biết đến là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

