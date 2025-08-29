Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng Lam
TPO - Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi trên, lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

1111123.jpg
Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt khẩn cấp "bầu" Đoan

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, đêm 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960), thường được gọi là 'bầu' Đoan, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân của việc khám xét là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Hoàng Lam
