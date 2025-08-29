Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đông Á Thanh Hoá hoang mang trước tin công an khám nhà bầu Đoan

TPO - Giới bóng đá đang xôn xao trước thông tin nhà riêng và trụ sở công ty Đông Á của ông bầu Cao Tiến Đoan bị công an khám xét.

anh-chup-man-hinh-2025-08-29-luc-080725.png

“Chúng tôi rất hoang mang nhưng chưa biết cụ thể thông tin ra sao, nhưng vẫn mong không có chuyện xấu xảy ra để đội bóng tập trung thi đấu”-một thành viên CLB bóng đá Đông Á Thanh Hoá chia sẻ.

Một số thông tin cho biết tối 28/8, Công an Thanh Hoá đã tiến hành khám xét nhà riêng và trụ sở Công ty Đông Á củaCao Tiến Đoan, dân bóng đá quen gọi “bầu Đoan”. Nguyên nhân hiện chưa được công bố đầy đủ, dù vậy tin này đã gây xôn xao giới bóng đá.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã được thông báo vụ việc nhưng hiện chưa thể đưa ra ý kiến.

“Chúng tôi hy vọng sự cố sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của CLB bóng đá Thanh Hoá. Với bóng đá nói riêng, anh Đoan nhiều năm qua có đóng góp rất đáng trân trọng”-vị này cho biết. Là Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hoá, ông Cao Tiến Đoan cũng đang là uỷ viên BCH VFF nhiệm kỳ 9.

anh-chup-man-hinh-2025-08-29-luc-080106.png

Tại LPBank V-League 2025/26, Đông Á Thanh Hoá đang đứng cuối bảng với 1 điểm sau 3 trận, ngang bằng điểm số CLB Hà Nội, HAGL và SHB Đà Nẵng. Mùa trước, Thanh Hoá chia tay HLV Velizar Popov và mùa này được chờ đợi sẽ phấn đấu có thứ hạng cao khi chiêu mộ được một số gương mặt có tên tuổi, nổi bật là cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải.

