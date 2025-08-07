Công an khám xét một công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bình An
TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét loạt công ty trên địa bàn xã Hàm Thắng, trong đó có một công ty có ngành nghề kinh doanh là môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt khám xét nhiều công ty trên địa bàn xã Hàm Thắng vào hôm qua (6/8).

Công an đã có mặt tại 3 địa điểm ở xã Hàm Thắng, trong đó có Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Hồng Ngọc Việt.

z6879882086783-770eb3f90196a4ab9ab85e86fa1453d7.jpg
Xe của Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại nhiều công ty ở xã Hàm Thắng.

Công ty Hồng Ngọc Việt có ngành nghề kinh doanh là môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do ông Phùng Anh Tuấn làm đại diện. Ông Tuấn còn đại diện khoảng hơn 100 công ty ở nhiều lĩnh vực có trụ sở ở nhiều địa phương trên cả nước.

z6879882093542-6f7c0f5323f4cd3787e5c56c6180c72d.jpg
Trụ sở Công ty CP DVTM Hồng Ngọc Việt tại xã Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi có mặt tại trụ sở các công ty, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với các cá nhân có liên quan bên trong.

Tiền Phong sẽ tiếp tục được thông tin vụ việc.

Bình An
