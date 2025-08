Tạm giữ hình sự nhóm côn đồ mang hung khí, rút súng bắn đối thủ tại Lâm Đồng

TPO - Ba đối tượng từ Đắk Lắk điều động đồng bọn mang hung khí sang Lâm Đồng để giải quyết mâu thuẫn liên quan tranh chấp đất đai. Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc, truy đuổi và bắt giữ nhóm người gây rối, thu giữ nhiều tang vật nguy hiểm.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đoàn (SN 1989), Lê Quốc Thiên Bảo (SN 2004) và Nguyễn Thành Hiệu (SN 1994), cùng trú tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu, ngày 30/7, Đoàn và Ty (chưa rõ lai lịch) đi cùng anh L.A đến xã Krông Nô (Lâm Đồng) để tham gia vào việc giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai với anh Đ.H.A. Trong quá trình hai bên trao đổi, Đoàn và anh Đ.H.A xảy ra cãi vã, thách thức nhau. Đến trưa cùng ngày, Đoàn gọi thêm Hiệu, Bảo cùng 3 đối tượng khác mang theo hung khí đến nhà của anh Đ.H.A.

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ 3 đối tượng. Ảnh: CACC.

Tại đây, nhóm đối tượng trên gây náo loạn khu dân cư, dùng lời lẽ đe dọa, ném đá và dao về phía nhà anh Đ.H.A. Đáp trả, anh Đ.H.A cũng dùng gạch, đá ném lại nhóm người trên. Đáng chú ý, một đối tượng trong nhóm của Đoàn còn rút súng bắn về phía đối phương, khiến anh Đ.H.A phải bỏ chạy vào nhà thoát thân. Ngay sau đó, nhóm của Đoàn cũng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Krông Nô và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhanh chóng tổ chức truy bắt khẩn cấp các đối tượng.

Tang vật bị lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: CACC.

Khi nhóm của Đoàn di chuyển đến khu vực xã Cư Jút (Lâm Đồng), lực lượng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Lập tức, lực lượng chức năng truy đuổi, vây ráp và bắt giữ 5 đối tượng gồm: Đoàn, Hiệu, Bảo, Thành và Thương (chưa rõ lai lịch) đưa về trụ sở để làm việc.

Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 5 con dao các loại, 2 vật thể nghi là đạn cao su, cùng nhiều tang vật liên quan.

Rất may vụ việc không gây thương vong về người. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đặc biệt là hai nghi phạm chưa rõ lai lịch đã bỏ trốn.