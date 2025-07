Quyết liệt xử lý hành vi gây rối, lập lại trật tự công cộng

TP - Tại TPHCM, liên tiếp các vụ án liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng được cơ quan công an khởi tố điều tra. Đây tiếp tục là lời cảnh tỉnh đối với những đối tượng coi thường pháp luật, vi phạm quy tắc sống lành mạnh, nếp sống văn minh, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của mọi người ở những nơi công cộng.

Hàng loạt hành vi gây bức xúc

Mới đây, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Bùi Hữu Khánh (SN 1980, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ông Khánh là người phá sập cửa sắt căn nhà của anh Trần Việt Ân (SN 1986) trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, nay là phường Bình Hưng Hòa) vào tối 22/6 khiến nhiều người phẫn nộ.

Chia sẻ với phóng viên, anh Ân cho biết, tối 22/6, anh đi làm về thì thấy nhân viên xưởng may của ông Khánh ở gần nhà hát karaoke với âm lượng lớn, gây ồn ào. Điều đáng nói, nhóm nhân viên hát từ chiều đến tối làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Anh Ân đã gọi điện nhờ ông Khánh nhắc nhở nhân viên ngừng hát hoặc giảm âm lượng.

Đang nhậu với nhóm bạn, ông Khánh bực tức trả lời: “Để tao chạy về”. Sau đó, ông Khánh được bạn nhậu chung chở về xưởng may. Đến nơi, ông Khánh không nhắc nhở nhân viên mà còn chạy sang nhà anh Ân chửi bới đe dọa, dùng tay giật cánh cửa sắt đã khóa, ném bịch rác vào camera và yêu cầu hàng xóm ra ngoài nói chuyện. Do không thấy anh Ân mở cửa, ông Khánh dùng tay giật sập cửa sắt.

Trước đó, tại phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, nay là phường Bến Thành) vào tối 17/5, ông A.K.N. (SN 1987, quốc tịch Nam Phi) vào quán N.L. thì xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán tên D.H. (SN 1998). Khi thấy chủ quán là ông F.J. (SN 1996, quốc tịch Đức) đến nói chuyện và sau đó dẫn đến đánh nhau với ông N., Trần Gia Huy (SN 2006, nhân viên của quán) cùng với H. và một người khác cùng xông vào đánh nam du khách Nam Phi. Huy dùng vỏ chai bia đánh vào đầu du khách này.

Sau khi sự việc xảy ra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Gia Huy về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tháng 2, cơ quan công an cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Thái (SN 1990) và Trần Ngọc Quý (SN 1976) về cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Sự việc xảy ra vào khuya 20/2, Quý điều khiển ô tô trên quốc lộ 13 và phát hiện xe của mình lấn sang làn đường cùng chiều kế bên nên bật đèn tín hiệu xin chuyển về làn đường ban đầu nhưng không chú ý dòng phương tiện đang di chuyển phía sau.

Lúc này, Thái điều khiển ô tô phía sau bèn nháy đèn pha, bóp còi và cho xe vượt lên trước. Cho rằng Thái cố tình gây hấn, khiêu khích nên Quý điều khiển xe chạy vượt lên, ép xe của Thái dẫn đến hai bên điều khiển xe ô tô rượt đuổi nhau. Cuối cùng, Thái cho xe vượt lên chặn đầu xe của Quý. Cả hai cầm hung khí xuống xe dọa chém nhau rồi rời đi.

Tháng 3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; quyết định tạm giữ; lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Tuấn (SN 2000) và 8 người khác để điều tra về hành vi trên. Các đối tượng này liên quan đến vụ khiêng quan tài màu đen trước chợ Bến Thành trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Được mời lên làm việc, những người này khai nhận mục đích khiêng quan tài màu đen trước chợ Bến Thành là để...quảng cáo cho thương hiệu quần áo.

Có thể dính hình sự nếu không kiểm soát được hành vi

PGS.TS Trương Văn Vỹ, chuyên gia Xã hội học tội phạm, giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TPHCM cho rằng, theo ngôn ngữ học thuật, các hành vi trên tưởng chừng như đơn giản, là chuyện ứng xử thường ngày nhưng đều mang tính chất bạo lực, lệch chuẩn, tác động tiêu cực đến xã hội.

Luật sư Nguyễn Văn Tín chia sẻ: “Trong bối cảnh xã hội ngày càng hiện đại và hội nhập sâu rộng, mọi hành vi bạo lực, phản cảm cần bị loại trừ, xử lý nghiêm khắc để bảo vệ môi trường sống an toàn cho cộng đồng, giữ gìn hình ảnh một TPHCM thân thiện, hòa bình, nghiêm minh và kỷ cương”.

Theo ông Vỹ, khiêng quan tài ra đường để quảng cáo bán quần áo giữa một thành phố văn minh thì có thể gây ấn tượng nhưng rất phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, những quy định trong cuộc sống và vi phạm pháp luật. Lý giải việc cơ quan công an khởi tố các bị can nói trên về tội “Gây rối trật tự công cộng”, ông Vỹ khẳng định các hành vi này đáng phê phán, lên án vì có biểu hiện sai lệch rất rõ ràng, không lành mạnh, có nhiều yếu tố bạo lực, vi phạm an ninh trật tự, đời sống xã hội.

“Chuyện va chạm giao thông tại TPHCM diễn ra hằng ngày. Nếu ai cũng dùng bạo lực, rút dao, gậy, thậm chí là vũ khí ra để giải quyết thì rất nguy hiểm, tạo tiền lệ xấu. Ngoài ra, các vụ việc trên đều được camera an ninh hoặc người dân ghi hình, đăng tải trên mạng xã hội nên những biểu hiện tiêu cực, hành vi bạo lực lan truyền nhanh chóng hơn. Cơ quan công an khởi tố các hành vi trên là phù hợp, cần thiết và kịp thời. Đây là biện pháp cứng rắn để đảm bảo an ninh trật tự, chúng ta không thể dung túng những hành vi bạo lực như vậy” - ông Vỹ nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, luật sư Đỗ Trúc Lâm (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định,dưới góc độ quản lý Nhà nước, luật sư Lâm cho rằng, hành vi “Gây rối trật tự công cộng” còn gây khó khăn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, tạo ra những hình ảnh tiêu cực, ảnh hưởng đến du lịch, kinh tế, làm tổn hại đến các giá trị đạo đức, chuẩn mực xã hội văn minh được cộng đồng công nhận, tuân thủ.

“Nếu bỏ qua những hành vi này, chúng sẽ trở thành ‘bình thường mới’, làm xói mòn những chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật đã được vun đắp lâu dài. Việc xử lý nghiêm giúp ngăn chặn, răn đe, làm giảm bớt rõ rệt các hành vi bạo lực, phá hoại, xâm phạm quyền lợi của người khác, giúp người dân yên tâm sinh hoạt, góp phần hình thành một xã hội có trật tự, văn minh, tiến bộ, xây dựng hình ảnh về một đất nước Việt Nam hòa bình, an toàn, thân thiện” - luật sư Lâm chia sẻ.

Theo luật sư Nguyễn Văn Tín (Đoàn Luật sư TPHCM), gây rối trật tự công cộng có thể gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người khác khiến người dân, cộng đồng hoang mang, phẫn nộ. Sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của cơ quan công an đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, kéo giảm tội phạm và nâng cao sự hiểu biết, chấp hành, tuân thủ pháp luật của người dân.

Ngoài ra, tùy vào tính chất, mức độ, động cơ, mục đích, hậu quả của người phạm tội gây ra mà quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nhiều tội danh khác, dựa trên những quy định của Bộ luật Hình sự và một số bộ luật khác.

Hành vi nào bị coi là gây rối trật tự công cộng? Khoản 1 của Điều 318 Bộ luật Hình sự về Tội gây rối trật tự công cộng như sau: “Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”. Như vậy, theo các chuyên gia pháp lý, gây rối trật tự công cộng là hành vi cố ý phá vỡ tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật ở nơi công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, qua việc vi phạm quy tắc sống lành mạnh, nếp sống văn minh, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của mọi người ở những nơi công cộng. Hành vi gây rối trật tự công cộng được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau, có thể bằng lời nói thô tục, chửi bới, la hét hoặc bằng hành động đập phá đồ đạc, tài sản, đánh nhau, xô đẩy người khác hoặc tạo ra âm thanh gây tiếng ồn lớn… Động cơ, mục đích của người phạm tội này rất đa dạng nhưng không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm này.