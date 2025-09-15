Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Phong tỏa, khám xét quán karaoke nổi tiếng bậc nhất ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng chục cảnh sát đã phong tỏa quán karaoke Venus, nằm ở đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để khám xét.

Rạng sáng 15/9, hàng chục cảnh sát đã phong tỏa quán karaoke Venus nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để phục vụ việc khám xét.

Đây là quán karaoke nổi tiếng nhất nhì tỉnh Quảng Ngãi, do đó khi thấy nhiều lực lượng công an có mặt, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi vụ việc.

54c3e2d73567be39e776.jpg
Cảnh sát áp giải một người ra bên ngoài.
8c328a64add4268a7fc5.jpg
Cảnh sát kiểm tra một ô tô mang biển kiểm soát của TP. Đà Nẵng đậu trước cổng quán karaoke Venus.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, bên ngoài quán karaoke Venus, lực lượng công an chia làm nhiều lớp phong tỏa, yêu cầu người dân hiếu kỳ giải tán, không quay phim, chụp ảnh. Bên trong quán karaoke Venus có nhiều cảnh sát đang khám xét.

Một số người được cảnh sát yêu cầu ra bên ngoài để kiểm tra các ô tô mang biển kiểm soát của TP. Đà Nẵng rồi được đưa trở lại vào bên trong quán.

Cứ 10-20 phút, cảnh sát lại áp giải một nhóm người ra ngoài, đưa lên xe về trụ sở công an, trong đó có nhiều thanh niên xăm trổ và các nữ tiếp viên của quán.

883251384406912810.jpg
Nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi sự việc.

Việc khám xét quán karaoke Venus diễn ra từ 0h ngày 15/9. Đến 9h30 cùng ngày, việc khám xét tại quán karaoke Venus vẫn chưa hoàn tất.

Hiện Công an chưa công bố nguyên nhân việc khám xét địa điểm này.

Nguyễn Ngọc
