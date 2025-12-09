Công an tiếp tục có mặt tại tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa

Chiều 9/12, theo ghi nhận, hàng chục cảnh sát gồm nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mặt tại tiệm vàng Kim Chung (số 219-221 phố Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thực thi nhiệm vụ.

Công an có mặt trước tiệm vàng Kim Chung.

Cùng thời điểm, lực lượng công an, Viện Kiểm sát nhân dân cũng có mặt tại số nhà 411 đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành) để thực thi công vụ. Đến khoảng 16h30, lực lượng chức năng rời đi.

Trước đó, vào sáng 31/10, Công an Thanh Hóa đã phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành) để thực thi nhiệm vụ tại khu vực một số tiệm vàng nổi tiếng ở xứ Thanh, trong đó có tiệm vàng Kim Chung.

Sau vụ việc công an xuất hiện, nhiều tiệm vàng trên phố Lê Hoàn, trong đó có tiệm vàng Kim Chung, đã đóng cửa trong nhiều ngày.

Lực lượng chức năng cũng có mặt tại căn nhà khác trên đường Lê Hoàn để thực thi nhiệm vụ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của việc phong tỏa và thực thi nhiệm vụ tại khu vực các tiệm vàng nói trên. Công an tỉnh Thanh Hoá cũng chưa thông tin về vụ việc.