Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an tiếp tục có mặt tại tiệm vàng nổi tiếng Thanh Hóa

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng chục cảnh sát tiếp tục có mặt, tiến hành kiểm tiệm vàng Kim Chung ở phường Hạc Thành (Thanh Hóa).

Chiều 9/12, theo ghi nhận, hàng chục cảnh sát gồm nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mặt tại tiệm vàng Kim Chung (số 219-221 phố Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thực thi nhiệm vụ.

1000018941.jpg
Công an có mặt trước tiệm vàng Kim Chung.

Cùng thời điểm, lực lượng công an, Viện Kiểm sát nhân dân cũng có mặt tại số nhà 411 đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành) để thực thi công vụ. Đến khoảng 16h30, lực lượng chức năng rời đi.

Trước đó, vào sáng 31/10, Công an Thanh Hóa đã phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành) để thực thi nhiệm vụ tại khu vực một số tiệm vàng nổi tiếng ở xứ Thanh, trong đó có tiệm vàng Kim Chung.

Sau vụ việc công an xuất hiện, nhiều tiệm vàng trên phố Lê Hoàn, trong đó có tiệm vàng Kim Chung, đã đóng cửa trong nhiều ngày.

1000018940.jpg
Lực lượng chức năng cũng có mặt tại căn nhà khác trên đường Lê Hoàn để thực thi nhiệm vụ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của việc phong tỏa và thực thi nhiệm vụ tại khu vực các tiệm vàng nói trên. Công an tỉnh Thanh Hoá cũng chưa thông tin về vụ việc.

Hoàng Phúc
#Công an Thanh Hóa #tiệm vàng Kim Chung #phong tỏa #khám xét #đấu tranh tội phạm #Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục