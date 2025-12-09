Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Dùng súng ám sát người phụ nữ cùng bản vì nghi ngờ bị làm bùa

Thu Hằng - Thành Đạt
TPO - Ngày 9/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Đơn vị mới điều tra, truy bắt và làm rõ đối tượng gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại bản Mốc 4, xã Mường Chà sau chưa đầy 24h gây án.

Trước đó, ngày 07/12, bà Sùng Thị Chư (sinh năm 1955) trú tại bản Mốc 4, xã Mường Chà trên đường trở về nhà sau khi đi ăn cơm tại nhà cháu họ thì bị một đối tượng dùng súng kíp bắn trúng, khiến bà gục ngã trong sân nhà. Nạn nhân được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã nhưng đến 10h cùng ngày tử vong.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh và khoanh vùng đối tượng. Từ các manh mối thu thập được, lực lượng điều tra nhanh chóng xác định nghi can Sùng A Vảng (SN 1986), trú cùng bản, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

library-20251209172634-ba47c8b6-6cda-4c23-ad5c-bb2eec6fb691-ipiccy-image-14.jpg
Đối tượng Sùng A Vảng cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, Vảng liên tục quanh co, chối tội, đưa ra nhiều lời khai gian dối nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng kiên trì đấu tranh, Sùng A Vảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai do nghi ngờ bà Chư “làm ma chài” khiến mẹ và con mình đau ốm, nên nảy sinh ý định sát hại.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hằng - Thành Đạt
