Đoàn Văn Sáng, nguyên Phó đội trưởng Đội QLTT ở Lạng Sơn bị bắt về tội giết người

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng (SN 1968, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4) về tội "Giết người". Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về tài liệu dài 88 trang, mô tả về vụ án, trong đó 'ám chỉ' kẻ gây ra vụ án mạng man rợ là Đoàn Văn Sáng.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người, nội dung đậm tính bạo lực, gây hoang mang trong dư luận. Trước tình hình đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Đối tượng Đoàn Văn Sáng (áo xám) tại Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng thực hiện hành vi giết người được làm rõ là Đoàn Văn Sáng, sinh năm 1968, trú tại số 195 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng năm 2020, Sáng quen biết anh Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Đến ngày 25/01/2025, Sáng gọi điện thoại và thống nhất để anh Đạt đến trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn (nơi Sáng công tác). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết anh Đạt. Sau khi gây án, Sáng có nhiều hành vi tẩy xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng.

Ngày 28/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người". Ngày 29/11/2025, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành việc bắt, tạm giam bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đóc Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin vụ việc với báo chí.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan đấu tranh, truy xét, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, động cơ, mục đích của bị can và các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc này, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, các nội dung lợi dụng hình ảnh, vụ việc liên quan đến Đoàn Văn Sáng để kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, đậm tính bạo lực liên quan vụ án trên không gian mạng; mọi hành vi đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nói trên sẽ bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng lưu ý người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật; khi phát hiện thông tin, hình ảnh, clip có dấu hiệu lệch chuẩn, cổ súy bạo lực, vi phạm pháp luật cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được xem xét, xử lý.