Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng, một người bị đâm trọng thương

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án 'Giết người' và ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Việt Đức (SN 1986, trú tại tổ 32 Kim Tân, phường Lào Cai). Đối tượng này đã dùng dao đâm người trong lúc xem đánh cờ tướng.

Cụ thể, khoảng 10h07 ngày 30/11, khi ông Đoàn Văn S. (SN 1973) đang đứng xem cờ trước số nhà 333 đường Ngô Quyền, Đức bất ngờ rút dao dài khoảng 25 cm đâm một nhát vào sườn trái rồi bỏ chạy. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Lào Cai khám nghiệm hiện trường, truy bắt và khống chế Đức sau 20 phút gây án.

17967.jpg
17966.jpg
Đối tượng Bùi Việt Đức. Ảnh: Quỳnh Trang.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Đức khai do mâu thuẫn lời qua tiếng lại với ông S trong những lần xem cờ trước đó nên nảy sinh ý định trả thù. Đức mang theo dao gọt hoa quả và đợi lúc ông S sơ hở để ra tay. Nhát đâm khiến nạn nhân bị tổn thương gan, dạ dày, phổi và vách ngăn. Ông S đã được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai và hiện qua cơn nguy kịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ hành vi của Đức để xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Đạt
#Khởi tố vụ án giết người #Bạo lực trong xem cờ tướng #Xung đột dẫn đến đâm dao #Điều tra hành vi cố ý gây thương tích #Pháp luật về hành vi dùng dao đâm người

Xem thêm

Cùng chuyên mục