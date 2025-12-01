Điều khiển ô tô tông chết em ruột vì mâu thuẫn tài sản

TPO - Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Thành (45 tuổi) để điều tra hành vi giết người, sau khi đối tượng này lái ô tô tông vào chị gái và em gái ruột, khiến người em tử vong. Lời khai ban đầu cho thấy vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tài sản kéo dài nhiều năm trong gia đình.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Bé S. (42 tuổi), em ruột của Thành.

Tại cơ quan công an Thành cho biết, khoảng 11h15 ngày 30/11, đối tượng này lái ô tô biển số 70A-413.38 chạy trên quốc lộ 22A, ngang qua nhà chị gái là bà Nguyễn Thị H. (49 tuổi, ngụ xã Bến Cầu). Bà H. được cho là dùng vòi nước xịt vào xe, lúc này Thành không phản ứng, tiếp tục chạy về nhà.

Sau đó, Thành đi đổ xăng và quay về cùng tuyến đường, bà H. lại tiếp tục xịt nước vào xe. Tức giận, người đàn ông này đã lùi xe lấy đà rồi tăng tốc lao thẳng vào sân nhà chị gái - nơi bà H. và bà Bé S. đang đứng dưới mái tôn.

Camera an ninh ghi lại vụ việc.

Cú tông khiến bà Bé S. bị thương nặng, còn bà H. kịp tránh. Không dừng lại, Thành tiếp tục lùi ra rồi đâm thêm hai lần nữa hướng về bà H. Lần đầu, bà H. tránh được và ngã vào xe máy; lần sau, xe của Thành vướng vào phương tiện dựng trong sân nên không trúng người.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong sân còn có bà Nguyễn Thị Bé N. (44 tuổi, em ruột Thành) và chị Mai N.K. (22 tuổi) đang bế cháu bé 1 tuổi may mắn thoát nạn.

Sau khi tông xe nhiều lần, Thành lái ô tô về nhà cất giấu rồi dùng xe máy bỏ trốn. Bà S. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong lúc 11h50 cùng ngày.

Đến khoảng 14h, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây phát hiện Thành đang lẩn trốn tại khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý và lập tức bắt giữ, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự.

Tại cơ quan chức năng, Thành khai mâu thuẫn gia đình đã tích tụ nhiều năm, bắt nguồn từ việc trong giai đoạn kinh doanh, mở công ty nước suối tại Campuchia khoảng năm 2003, đối tượng nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị H.(70 tuổi) để mua đất và xây nhà.

Đối tượng Thành tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Đến năm 2007, Thành bị phía Toà án Campuchia tuyên phạt 48 năm tù về tội “Cố ý giết người”. Đối tượng này thụ án 15 năm thì được giảm án.

Theo lời Thành, năm 2022, mẹ và các chị, em sang thăm, hứa sau khi ông mãn hạn tù sẽ trả lại tài sản. Nhưng khi Thành về Việt Nam, lời hứa không được thực hiện, dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng. Chính quyền địa phương từng hòa giải hai lần trong năm 2025 nhưng không thành.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ Thành để điều tra hành vi giết người.

Trưa 30/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi cảnh một ô tô lao thẳng vào nhóm phụ nữ và trẻ em tại Tây Ninh, tông liên tiếp 3 lần khiến nhiều người hoảng sợ. Hình ảnh này nhanh chóng gây bức xúc vì mức độ liều lĩnh và coi thường tính mạng người khác của tài xế. Đến tối cùng ngày, một video khác được lan truyền, ghi lại cảnh một trong các nạn nhân từng có hành động khiêu khích tài xế từ trước đó.