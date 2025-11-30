Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Tây Ninh: Ô tô liên tiếp đâm 3 lần vào nhóm phụ nữ, trẻ em khiến một người tử vong

TPO - Người đàn ông 46 tuổi lái xe ô tô đâm liên tiếp vào nhóm phụ nữ, trẻ em ở Tây Ninh khiến một người tử vong. Hiện đối tượng gây ra vụ việc đã bị bắt giữ.

Chiều 30/11, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh, Công an xã Bến Cầu phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Thành được xác định là tài xế trong vụ ô tô đâm liên tiếp vào nhóm phụ nữ, trẻ em đang gây xôn xao mạng xã hội.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, Thành điều khiển ôtô màu trắng đi ngang nhà bà N.T.H. (49 tuổi) ở ấp Thuận Tây. Thời điểm đó, bà H. đang đứng trước sân cùng hai người em là N.T.B.S. (42 tuổi), N.T.B.N. (44 tuổi) và một bé trai. Khi nhìn thấy những người này, Thành cho xe lùi lại rồi bất ngờ tăng ga, đâm thẳng vào bà S..

Camera ghi lại cho thấy cảnh chiếc xe đâm trực diện vào nhóm phụ nữ và sau đó khiến bé trai bị kẹt dưới xe máy.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành bị bắt giữ sau vài giờ gây án.

Thay vì dừng lại, tài xế tiếp tục lùi xe và đâm thêm lần thứ hai thì va chạm vào cột sắt mái hiên. Đến lần thứ ba, tài xế điều khiển phương tiện lao về phía một người phụ nữ nhưng không trúng. Lúc này, một người trong nhà kịp thời bước ra giải cứu bé trai đang bị mắc kẹt.

Cú va chạm khiến bà S. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Những người còn lại trong sân may mắn tránh được hoặc bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, tài xế lái ô tô bỏ chạy rồi sau đó bỏ lại ô tô, chuyển sang chạy xe máy hiệu Sonic biển số 93P1-413.38 và di chuyển về hướng cửa khẩu Mộc Bài, nghi tìm đường sang Campuchia.

Công an xã Bến Cầu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai lực lượng, phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức truy bắt. Đến khoảng 13h cùng ngày, đối tượng bị bắt giữ khi đang di chuyển gần khu vực biên giới.

Đối tượng đã được đưa về trụ sở để lập biên bản và lấy lời khai ban đầu.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ việc, làm rõ động cơ và hành vi của tài xế Nguyễn Tấn Thành.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Thành và những nạn nhân có quan hệ chị em ruột. Trước thời điểm vụ việc xảy ra, gia đình được cho là đã tồn tại mâu thuẫn, chưa được giải quyết.

Hữu Huy
