Tạt xăng vào người nghi ngoại tình với vợ mình, cầm bật lửa đuổi theo đòi giết

TPO - Nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh B. nên Vịnh bực tức tìm đến nơi làm việc rồi tạt xăng, cầm bật lửa đuổi theo đòi giết người này.

Ngày 18/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Kim Vịnh (SN 1994, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 16/9, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Khê về việc anh V.V.B (SN 1990, trú phường Hòa Khánh) trong lúc làm việc tại phường An Khê thì bị một thanh niên bất ngờ tạt xăng vào người rồi cầm bật lửa đuổi theo đòi giết.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS đã phân công tổ công tác phối hợp Công an phường An Khê và công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, xác minh.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng gây án là Huỳnh Kim Vịnh. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, khi Vịnh nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh B. Dù đã nhiều lần cảnh báo nhưng mối quan hệ vẫn tiếp diễn, đối tượng bực tức chuẩn bị chai nhựa chứa xăng và bật lửa, tìm đến nơi anh B. làm việc để tấn công, đe dọa tính mạng.

Sau khi gây án, Vịnh bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan công an, di chuyển qua các tỉnh như Kon Tum, Bình Phước… Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Giết người” và xác lập chuyên án truy xét đối tượng.

Chiều ngày 17/10, lực lượng trinh sát xác định Vịnh có mặt tại Đà Nẵng nên lập tức triển khai lực lượng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan vây bắt đối tượng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, trinh sát đã bắt giữ thành công Huỳnh Kim Vịnh khi y đang ẩn náu tại đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.