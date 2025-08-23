Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Ghen tuông, tạt xăng đốt ‘tình địch’

Mạnh Thắng
TPO - Phát hiện anh Th. đang đứng nói chuyện cùng chị H. trước cổng nhà, Tuấn liền tạt xăng vào người anh Th. rồi dùng bật lửa phóng hỏa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi) quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn

Trước đó, do có mâu thuẫn ghen tuông vì giữa Tuấn và anh H. B. T. Th. (20 tuổi) quê tỉnh Tây Ninh cùng có quan hệ tình cảm với chị Tr. Ng. H. (17 tuổi) ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai nên vào khoảng 22 giờ ngày 20/8 Tuấn mua xăng đến nhà H. để đe doạ chị H.

Khi đến nhà chị H., Tuấn thấy anh Th. đang đứng nói chuyện cùng chị H. trước cổng nhà, Tuấn liền tạt xăng vào người anh Th. rồi dùng bật lửa phóng hỏa. Sau khi xảy ra vụ việc, anh Th. được đưa đến Bệnh viện cấp cứu, còn Tuấn bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 21/8, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Tuấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Đông Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng
