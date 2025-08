Phóng hỏa nhà 'vợ hờ' sau khi nhậu say

TPO - Sau khi say rượu, người đàn ông ở An Giang đã lấy xăng châm lửa đốt nhà “vợ hờ”, may mắn 4 người trong nhà kịp chạy thoát thân, thiệt hại tài sản ước khoảng 100 triệu đồng.

Công an xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang) cho biết, đang phối hợp Công an tỉnh làm rõ vụ phóng hỏa vừa xảy ra trên địa bàn xã.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 2/8, Phan Văn Còn (SN 1980, ngụ xã Thạnh Đông) sau khi nhậu say đã xảy ra mâu thuẫn với chị Nguyễn Hồng H. (SN 1973, hai người sống chung như vợ chồng tại nhà chị H.). Bực tức, Còn lấy xăng châm lửa rồi ném qua cửa sổ vào nhà chị H.

Căn nhà chị H. bị Phan Văn Còn phóng hoả.

Thời điểm đó, trong nhà có 4 người, đã kịp chạy thoát qua cửa sau và tri hô người dân đến dập lửa. Vụ cháy không gây thương vong, nhưng thiêu rụi một phần ngôi nhà cùng nhiều tài sản, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Gây án xong, Còn đến Công an xã Thạnh Đông đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Phan Văn Còn.

Hiện công an đã chuyển hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xử lý về hành vi “Hủy hoại tài sản”, “Đe dọa tính mạng, sức khỏe người khác” theo quy định.