Pháp luật

Google News

Ghen tuông, người đàn ông mang xăng đốt tiệm spa của tình cũ

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/9, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa xác minh làm rõ đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 16/9, Công an xã Tuy Phước nhận được tin báo của chị T.T.N (SN 1991, thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước), chủ một tiệm spa ở thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước) bị ông Đ.V.K (SN 1979, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) tạt xăng đốt, sau đó rời khỏi hiện trường.

Phát hiện lửa cháy lớn, con gái chị N. nhanh chóng hô hoán và được người dân gần đó hỗ trợ dập lửa. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong tiệm spa của chị N. bị thiêu rụi.

hien-truong.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy Phước đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy vết đối tượng. Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Đ.V.K đang ăn uống tại khu vực phường Bình Định.

Công an xã Tuy Phước và Công an phường Bình Định đã đưa đối tượng về làm việc, xác minh, xử lý theo quy định.

doi-tuong.jpg
Công an làm việc với Đ.V.K. Ảnh: Công an

Bước đầu, Đ.V.K khai có quan hệ tình cảm với chị N nhiều năm nhưng bị chấm dứt. Khi biết chị N. đang tìm hiểu người mới, K. ghen tuông nên mang xăng đến đốt tiệm spa.

Trương Định
#ghen tuông #cháy spa #Gia Lai #tạt xăng #xử lý hình sự #đốt tiệm #tình địch #Công an xã Tuy Phước

