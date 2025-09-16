Bắt giữ đối tượng xâm hại tình dục người phụ nữ sau chầu nhậu

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Đinh Bạt Ngọc để điều tra hành vi xâm hại tình dục đối với một phụ nữ sau khi cùng nhóm bạn đi nhậu.

Ngày 16/9, Công an xã Đam Rông 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Đinh Bạt Ngọc (27 tuổi, trú thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1) để điều tra liên quan đến hành vi xâm hại tình dục.

Đối tượng Ngọc bị bắt sau 20 giờ lẩn trốn. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều 11/9, chị Đ.M.N.Q (trú xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên địa bàn xã Đam Rông 1 để ăn nhậu, trong nhóm có Ngọc. Nhậu được khoảng 30 phút, Ngọc rời quán về trước.

Khi chị Q. kết thúc buổi nhậu và trở về nhà thuê của bạn ở thôn Đạ Sơn, bất ngờ phát hiện Ngọc đứng sẵn trước cổng. Lợi dụng lúc chị Q. mở cửa, Ngọc theo vào trong và dùng vũ lực để thực hiện hành vi xâm hại. Sau đó, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn chị Q. lập tức đến Công an xã Đam Rông 1 trình báo sự việc.

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai biện pháp nghiệp vụ truy tìm. Sau 20 giờ truy vết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Ngọc tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.