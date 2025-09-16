Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt giữ đối tượng xâm hại tình dục người phụ nữ sau chầu nhậu

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Đinh Bạt Ngọc để điều tra hành vi xâm hại tình dục đối với một phụ nữ sau khi cùng nhóm bạn đi nhậu.

Ngày 16/9, Công an xã Đam Rông 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Đinh Bạt Ngọc (27 tuổi, trú thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1) để điều tra liên quan đến hành vi xâm hại tình dục.

a1-11444783-4469.jpg
Đối tượng Ngọc bị bắt sau 20 giờ lẩn trốn. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều 11/9, chị Đ.M.N.Q (trú xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên địa bàn xã Đam Rông 1 để ăn nhậu, trong nhóm có Ngọc. Nhậu được khoảng 30 phút, Ngọc rời quán về trước.

Khi chị Q. kết thúc buổi nhậu và trở về nhà thuê của bạn ở thôn Đạ Sơn, bất ngờ phát hiện Ngọc đứng sẵn trước cổng. Lợi dụng lúc chị Q. mở cửa, Ngọc theo vào trong và dùng vũ lực để thực hiện hành vi xâm hại. Sau đó, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn chị Q. lập tức đến Công an xã Đam Rông 1 trình báo sự việc.

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai biện pháp nghiệp vụ truy tìm. Sau 20 giờ truy vết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Ngọc tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #xâm hại tình dục #bắt giữ đối tượng #Đam Rông 1

Xem thêm

Cùng chuyên mục