Ghen tuông, tung clip ‘nóng’ với vợ cũ lên mạng

Tân Châu
TPO - Dù đã ly hôn, Nguyễn Vũ Quân vẫn ghen tuông vô cớ với vợ cũ, rồi tung các clip quan hệ vợ chồng khi chưa ly hôn lên mạng xã hội.

Hôm nay (21/8), HĐXX phúc thẩm TAND TPHCM tuyên y án sơ thẩm 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi, ngụ TPHCM) về 2 tội danh “Làm nhục người khác” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Nguyễn Vũ Quân tại phiên tòa ngày 21/8.

Phiên tòa phúc thẩm được mở vì sau khi TAND quận 10 (cũ) tuyên án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Vũ Quân có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX phúc thẩm, bị cáo Quân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có nội dung, tình tiết mới để cấp phúc thẩm có thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Nội dung vụ án thể hiện, bị cáo Quân là chồng cũ của bà D.N.C.. Quân vào trang Facebook của một nhà hàng nơi vợ cũ làm việc thấy bà D.N.C. chụp chung với nhân viên khác của nhà hàng nên Quân ghen tuông, nghi ngờ bà D.N.C. có quan hệ tình cảm với người khác.

Ngày 15/2/2024, Quân sử dụng Facebook và Zalo của Quân rồi gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục giữa Quân với vợ cũ (do Quân quay lại khi hai người còn là vợ chồng), gửi đến trang Facebook, Zalo đặt bàn của nhà hàng và quản lý, nhân viên trong nhà hàng.

Khoảng 13h cùng ngày, Quân hẹn vợ cũ ra quán nước để nói về việc Quân gửi các clip, hình ảnh trên. Bà C. nhờ đồng nghiệp chở đến điểm hẹn, gặp Quân. Tại đây, Quân và bà C. xảy ra cãi nhau, Quân lấy giỏ xách của bà C., lấy chai nước hoa trong giỏ đập xuống đất nhưng không vỡ, Quân dùng tay phải tát vào mặt vợ cũ của mình.

Những người có mặt đã khống chế và đưa Quân đến Công an quận 10 (cũ) để giải quyết. Qua kiểm tra điện thoại của Quân phát hiện 7 clip quan hệ tình dục giữa Quân và vợ cũ.

Tân Châu
