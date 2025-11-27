Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

6 ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Hữu Huy - Trí Viễn
TPO - Vụ va chạm giữa 6 phương tiện trên cao tốc TPHCM - Trung Lương (đoạn qua tỉnh Tây Ninh) vào trưa 27/11 khiến nhiều ô tô hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 27/11, trên cao tốc TPHCM –-Trung Lương (hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây), đoạn qua xã Bình Đức (Tây Ninh), xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô.

Chuỗi phương tiện va chạm gồm xe đầu kéo, ô tô con, hai ô tô 7 chỗ, xe tải và ô tô 16 chỗ. Vụ va chạm xảy ra trong bối cảnh mật độ phương tiện đang đông, khiến các xe dồn lại và đâm liên tiếp.

da31c0875a21d67f8f30.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, nhiều phương tiện nằm chắn một phần làn đường, gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Dòng xe qua khu vực bị ùn ứ kéo dài hơn 5 km, di chuyển rất khó khăn.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người, ô tô 16 chỗ và xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ; bốn phương tiện còn lại hư hỏng nặng ở phần đầu và đuôi xe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị quản lý cao tốc phối hợp cùng lực lượng CSGT có mặt phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển và xử lý hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hữu Huy - Trí Viễn
