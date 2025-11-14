Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo


Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Nguy cơ tai nạn rình rập trên đường Tam Trinh nham nhở

Đức Nguyễn

TPO - Nhiều năm trôi qua, dự án mở rộng đường Tam Trinh (phường Hoàng Mai) vẫn như một đại công trường ngổn ngang. Thi công cầm chừng, kéo dài, mặt đường chi chít “ổ gà, ổ voi”, vật liệu xây dựng để lộn xộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

tp-kobien-92.jpg
Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh dài khoảng 3,5 km được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2012, khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng nên dự án đến nay vẫn chưa thể về đích.
tp-kobien-70.jpg
Lòng đường hẹp, mật độ phương tiện cao cùng tình trạng thi công dở dang kéo dài khiến tuyến đường này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.
tp-kobien-67.jpg
tp-kobien-68.jpg
tp-kobien-69.jpg
Xe máy phải luồn lách trong khoảng trống hẹp giữa các phương tiện cỡ lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
tp-kobien-93.jpg
Bên cạnh đó, nhiều người dân phải đứng chờ xe buýt ngay sát hàng rào công trường, cạnh mép đường, gây mất an toàn.
tp-kobien-78.jpg
Công trường dự án được rào chắn nhưng thi công dang dở kéo dài, gây ảnh hưởng tới người đi đường lẫn các hộ dân sinh sống xung quanh.
tp-kobien-77.jpg
tp-kobien-87.jpg
tp-kobien-81.jpg
Hai bên đường, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang, không có rào chắn rõ ràng, biến khu vực này thành “cái bẫy” tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm.
tp-kobien-55.jpg
Đoạn đường có điểm nhiều mấp mô, tạo thành những ổ, hố lớn.
tp-kobien-59.jpg
Các phương tiện rất dễ mất lái nếu đi vào những “ổ gà”, “ổ voi” này.
tp-kobien-75.jpg
tp-kobien-74.jpg
tp-kobien-54.jpg
Nhiều đoạn trên đường Tam Trinh xuống cấp nghiêm trọng, có thể thấy rõ bằng mắt thường.
tp-kobien-56.jpg
Một đoạn mép cống nằm trồi lên khỏi mặt đường, rất nguy hiểm cho người đi đường, nhất là người đi xe máy.
tp-kobien-84.jpg
Do tình trạng thi công chậm, nhiều khu vực của tuyến đường trở thành nơi đổ phế thải xây dựng, rác sinh hoạt.
tp-kobien-90.jpg
Người dân tại đây cho biết nhiều năm qua họ phải sống trong cảnh vất vả, ngày nắng mù mịt, ngày mưa thì bùn lầy, trong khi nhiều khu vực thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
tp-kobien-88.jpg
tp-kobien-80.jpg
Đường Tam Trinh khi hoàn thiện kỳ vọng giảm áp lực giao thông của các tuyến đường chính cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lý giải nguyên nhân dự án mở rộng đường Tam Trinh nhiều năm chậm tiến độ, lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai cho biết địa phương đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo phường, thời gian qua, việc xác định giá đền bù đất ở cho người dân gặp vướng mắc, đặc biệt sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, khiến nhiều hộ dân thuộc diện di dời không đồng thuận với mức giá bồi thường cũ.

Hiện phường đang triển khai các biện pháp tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý I/2026.

Đức Nguyễn
#Hà Nội #đường Tam Trinh #tai nạn #an toàn giao thông #xây dựng #dự án đường Tam Trình #nguy hiểm rình rập

