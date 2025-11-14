Hà Nội: Nguy cơ tai nạn rình rập trên đường Tam Trinh nham nhở

TPO - Nhiều năm trôi qua, dự án mở rộng đường Tam Trinh (phường Hoàng Mai) vẫn như một đại công trường ngổn ngang. Thi công cầm chừng, kéo dài, mặt đường chi chít “ổ gà, ổ voi”, vật liệu xây dựng để lộn xộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Xe máy phải luồn lách trong khoảng trống hẹp giữa các phương tiện cỡ lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Hai bên đường, vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang, không có rào chắn rõ ràng, biến khu vực này thành “cái bẫy” tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm.
Nhiều đoạn trên đường Tam Trinh xuống cấp nghiêm trọng, có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Lý giải nguyên nhân dự án mở rộng đường Tam Trinh nhiều năm chậm tiến độ, lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai cho biết địa phương đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
Theo lãnh đạo phường, thời gian qua, việc xác định giá đền bù đất ở cho người dân gặp vướng mắc, đặc biệt sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, khiến nhiều hộ dân thuộc diện di dời không đồng thuận với mức giá bồi thường cũ.
Hiện phường đang triển khai các biện pháp tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý I/2026.