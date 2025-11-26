Ô tô con bị 'kẹp cứng' giữa xe bồn và dải phân cách sau tai nạn

TPO - Sau khi va chạm, ô tô 5 chỗ bị “kẹp cứng” giữa xe bồn và dải phân cách trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 14h ngày 26/11, xe bồn chở xăng dầu mang BKS 38H – 026.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi đi tới địa phận xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô con BKS 38A – 143.xx di chuyển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô con bị 'kẹp cứng' giữa xe bồn chở xăng dầu với dải phân cách trên quốc lộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Hậu quả, ô tô 5 chỗ hư hỏng nặng, tài xế bị thương nhập viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân sự việc.