Án mạng từ việc tranh chấp ranh đất

Tân Châu
TPO - Hai gia đình sống ở ngoại thành TPHCM tranh chấp ranh đất với nhau, trong một lần cự cãi đã dẫn đến ẩu đả khiến 2 người thương vong, 1 người phải vào tù.

Ngày 12/9, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, ngụ Củ Chi cũ, TPHCM) về tội “Giết người”.

z7003684289414-333d698602e0427055ba03aafeee4043.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, nhà bị cáo Tuấn và nhà ông Trần Văn Lùng ở liền kề nhau tại xã Mỹ Thái (huyện Củ Chi cũ). Chiều 25/9/2023, Tuấn mang rựa ra phần đất giáp ranh với nhà ông Lùng để phát cây dại. Ông Lùng và con trai là Trần Minh Quan cho rằng Tuấn chặt cây trên phần đất tranh chấp nhưng không nói cho mình biết dẫn đến cãi vã về tranh chấp ranh đất.

Trong lúc cự cãi qua lại, Nguyễn Văn Tuấn dùng rựa chém một nhát vào đầu anh Quan, anh Quan hoảng sợ bỏ chạy. Tuấn đuổi theo một đoạn rồi quay lại cự cãi với ông Lùng và chém ông Lùng nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Lúc này anh Quan quay lại thấy cha trọng thương nằm dưới đất nên tri hô cầu cứu và được hàng xóm sơ cứu rồi đưa ông Lùng đến bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng, 18h10 phút ngày 26/9/2023 ông Lùng tử vong tại bệnh viện. Anh Quan nhập viện điều trị đến ngày 29/9/2023 xuất viện với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Về phần Nguyễn Văn Tuấn, sau khi gây án, khoảng 17h5 phút cùng ngày 25/9/2023, Tuấn đến Công an xã đầu thú.

Tân Châu
