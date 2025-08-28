Khen thưởng các đơn vị tham gia phá án ma túy, giết người

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trao thưởng cho các đơn vị bắt giữ các đối tượng liên quan đến các vụ án chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng, giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào lúc 23h ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo, anh Hồ Văn Triều (SN 2002, trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) bị 1 nhóm gồm 4 đối tượng dùng súng bắn vào bụng gây thương tích. Sau đó, anh Triều được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, và đã tử vong vào sáng hôm sau.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao quyết định và tiền thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đơn vị phá án.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị lập tức vào cuộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm các đối tượng và hung thủ gây án. Sau hơn 3 giờ đồng hồ vụ án xảy ra, ngay trong đêm, lực lượng phá án Công an Quảng Trị đã triệu tập, bắt giữ các đối tượng liên quan vụ án.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị trao tiền thưởng từ Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh cho các đơn vị phá án.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, tối 25/8, các đối tượng gồm Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt, Hồ Văn Phú (cùng sinh 2007), trú tại Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị rủ nhau đến quán bida trên Quốc lộ 9 để chơi. Trước khi đi, Đạt quay về nhà lấy một khẩu súng bên trong có 3 viên đạn mang theo người. Đạt giao khẩu súng cho Văn giữ, còn Đạt điểu khiển xe máy chở Văn đi.

2 đối tượng trong nhóm 4 người dùng súng bắn chết người ở Hướng Hiệp, Quảng Trị.

Lúc tới Km31 Quốc lộ 9, các đối tượng dừng lại sử dụng điện thoại để chơi. Khi này anh Hồ Văn Triều đi qua, thấy 4 người nên dừng xe lại hỏi qua hỏi lại và xảy ra mâu thuẫn. Anh Triều dùng mũ bảo hiểm đánh vào người Hồ Ngọc Văn. Văn rút súng trong người ra bắn vào bụng anh Triều làm anh Triều ngã gục xuống đất. Sau khi gây án, các đối tượng bàn nhau đưa 2 xe máy và khẩu súng đi cất giấu rồi về nhà ngủ.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 26/7, nhận được yêu cầu phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp truy bắt đối tượng Trần Hải Quỳnh (SN 1982, trú tổ 8, phường Tương Mai, TP Hà Nội) là đối tượng liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ, cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại 46, ngách 168/50/44 đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội.

Đối tượng Trần Hải Quỳnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực biên giới Lao Bảo, Quảng Trị.

Tang vật vụ án.

Ngay sau khi nhận được thông tin phối hợp truy bắt đối tượng bỏ trốn, PhòngCảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhanh lực lượng và phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Hải Quỳnh. Đến 13h50 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 9 triển khai kế hoạch vây bắt và bắt giữ thành công đối tượng Quỳnh tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và thu giữ 2 súng quân dụng, nhiều tang vật liên quan khi đối tượng đang lẩn trốn khu vực Lao Bảo để qua biên giới Lào.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị tham gia phá án nhanh, sớm bắt giữ được các đối tượng liên quan đến các vụ án, ngày 27/8, lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định khen thưởng cho các đơn vị: Phòng Cảnh sát hình sự; Công an xã Lao Bảo; Công an xã Hướng Hiệp; Công an xã Hiếu Giang, Phòng Kỹ thuật hình sự; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; Đội kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 9.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho các đơn vị. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống tội phạm, đặc biệt trong bối cảnh cao điểm bảo đảm an ninh cho đại hội Đảng các cấp và các sự kiện lớn của đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng trị phát biểu tại lễ trao thưởng.

"Các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, thi đua lập thêm nhiều chiến công và khẳng định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm luôn là nhiệm vụ cấp bách, cần thực hiện liên tục và quyết liệt", Tướng Liêm yêu cầu.