Công an Điện Biên phối hợp với Cảnh sát Lào phá chuyên án, thu giữ 2,5 tấn ma tuý

TPO - Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp lực lượng chức năng Lào triệt phá hàng loạt đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ tổng cộng khoảng 2,5 tấn ma túy, 13 khẩu súng, hơn 1.500 viên đạn và hơn 10 tấn thuốc nổ công nghiệp.

Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy và hưởng ứng Ngày quốc tế toàn dân phòng, chống ma túy năm 2025, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh U Đôm Xay, Luông Pha Băng, huyện Pạc Beng (Lào), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam, liên tiếp phá thành công các chuyên án lớn trên địa bàn Bắc Lào.

Đêm 12/6/2025, tại huyện Pạc Beng (tỉnh U Đôm Xay, Lào), lực lượng chức năng bắt quả tang 12 đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy. Tang vật thu giữ gồm khoảng 2 tấn ma túy các loại (gồm 1,87 tấn ma túy tổng hợp tương đương 18 triệu viên nén, 124kg Ketamin), được cất giấu tinh vi trong 12 xe ô tô. Bước đầu, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được thuê vận chuyển từ khu vực Tam giác vàng về thủ đô Viêng Chăn (Lào), chờ tiêu thụ. Mỗi chuyến, các “chân rết” được trả công từ 20 đến 50 triệu kíp Lào, tùy vào loại và số lượng ma túy.

Chưa đầy 2 tuần sau, ngày 23/6/2025, tại thành phố Luông Pha Băng (Lào), lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá đường dây ma túy có vũ trang, bắt giữ 5 đối tượng cùng 31 bánh ma túy tổng hợp (tương đương 186.000 viên), 3 khẩu súng ngắn quân dụng, 21 viên đạn (trong đó có 2 viên đã lên nòng), 2 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan.

Tổng cộng, sau gần 3 tháng triển khai, hai tổ công tác thường trực của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng chức năng Lào tại các tỉnh Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ và vùng biên giới giáp Việt Nam phát hiện 76 vụ, bắt giữ 122 đối tượng, thu giữ khoảng 2,5 tấn ma túy, 13 khẩu súng, 1.517 viên đạn và 10,08 tấn thuốc nổ công nghiệp.