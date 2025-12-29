Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tin vào người đàn ông tự xưng là kỹ sư game, hứa hẹn mối quan hệ vợ chồng và rủ tham gia “vá lỗ hổng game” để kiếm tiền, một phụ nữ ở Nghệ An đã nhiều lần chuyển tiền, cắm sổ đỏ, bán vàng, để rồi sập bẫy lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, mất tổng cộng 2,4 tỷ đồng.

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tiếp nhận trình báo của bà Lê Thị V. (55 tuổi) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo trình bày, bà V. được một người đàn ông tên Thắng làm quen qua một ứng dụng mạng xã hội. Người này giới thiệu là kỹ sư game, đang làm việc ở nước ngoài. Người này còn gửi cả ảnh chụp căn cước công dân cho bà V.

Thấy thông tin, hình ảnh trùng khớp nên bà V. tin tưởng, xem ông Thắng như người bạn trò chuyện tâm tình. Người đàn ông luôn tỏ ra lịch thiệp, biết quan tâm và muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc.

Sau 4 tháng trò chuyện, ông ta mạnh dạn tự nhận là chồng, gọi bà V. là vợ. “Anh ta đều đặn sáng sớm nhắn tin, dặn dò tôi ra ngoài phải đeo kính, mang khẩu trang để giữ sức khỏe, tối thì chúc ngủ ngon, dặn trời lạnh đắp chăn cho đủ ấm”, bà V. kể.

Khi cả hai trở nên thân thiết trong mối quan hệ “vợ chồng”, Thắng tiết lộ bản thân là kỹ sư game. Bản thân ông ta đang nhận nhiệm vụ sửa lỗi phần mềm của trò chơi đánh bạc trực tuyến bằng đua xe nên phát hiện có lỗ hổng.

Tin “chồng” trên mạng, người phụ nữ cắm sổ đỏ, bán vàng, mất 2,4 tỷ đồng.

Thắng thuyết phục bà V. chơi game hộ mình để tránh bị lộ thông tin, đồng thời cam kết tỉ lệ thắng cược rất cao, nếu thua anh ta sẽ gánh phần lỗ đó. Lý trí như bị che mờ, bà V. đồng ý và được Thắng hướng dẫn đăng nhập vào một đường dẫn, lập tài khoản và nộp tiền chơi. Ngay trong lần chơi đầu tiên, bà V. đã thắng 100 triệu đồng, chuyển thẳng vào tài khoản nên người phụ nữ này càng tin tưởng vào người “chồng online” của mình.

Các con, cháu phát hiện, ngăn cản nhưng bà V. vẫn lén lút nhờ hàng xóm chuyển tiền đặt cược. Trước sự hối thúc của Thắng, bà V. cắm một bìa đỏ, bán vàng để có tiền nạp vào hệ thống. Sau nhiều lần đầu tư tổng số tiền 2,4 tỷ đồng, trong tài khoản chơi của bà V. hiển thị số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi bà V. muốn rút tiền về thì nhận được thông báo phải nộp 1,2 tỷ đồng tiền thuế. Báo với Thắng nhờ hỗ trợ thì chỉ nhận được lời hứa hẹn, lần lữa nên bà mang bìa đất thứ 2 đi cầm cố. May mắn lần này người nhận cầm cố không đủ tài chính nên bà V. không có tiền tiếp tục đóng theo yêu cầu của hệ thống.

Người phụ nữ này như sực tỉnh, xâu chuỗi sự việc, phát hiện ra nhiều nghi vấn. Lúc này người “chồng online” cũng biến mất không dấu vết. Mặc dù mất 2,4 tỷ đồng nhưng bà V. vẫn cảm thấy may mắn, bởi lẽ, nếu các con cháu không ra sức ngăn cản, có khi bà bán mất mấy mảnh đất để “nướng” sạch vào trò chơi.

Theo Phòng cảnh sát Hình sự, “lỗ hổng game” thực chất là một cái bẫy tinh vi được bọn lừa đảo giăng ra với kế hoạch được xây dựng một cách chi tiết. Lời yêu thương, quan tâm, hứa hẹn tương lai của “những người đàn ông thành đạt nhưng thiếu thốn tình cảm”… đều nằm trong kịch bản. Những câu chữ, lời nói tưởng vô hại đó là công cụ của bọn lừa đảo nhằm tạo niềm tin và khóa chặt cảm xúc của “con mồi”, dẫn dụ nạn nhân đi đến quyết định sai lầm, từ đó mất sạch tài sản.

