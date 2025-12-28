Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vận chuyển hơn 3 tạ pháo từ biên giới về bán kiếm lời

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Thành khi đang vận chuyển 300kg pháo lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ, bán kiếm lời.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Krái bắt quả tang Phạm Văn Thành (SN 1999, trú phường Diên Hồng) vận chuyển 300kg pháo lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ.

tien-phong-7667.png
Đối tượng Phạm Văn Thành cùng tang vật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Thành điều khiển ô tô bán tải lưu thông trên tỉnh lộ 664 theo hướng từ xã Ia O (tỉnh Gia Lai) về xã Ia Krái có dấu hiệu nghi vấn. Các trinh sát đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng cùng phương tiện tại Km49 trên tỉnh lộ 664, đoạn thuộc xã Ia Krái.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe bán tải đang chở theo 210 hộp pháo hoa (nghi pháo nổ loại 49 ống) được giấu trong các bao màu đen, tổng trọng lượng 315kg.

Bước đầu, Thành khai nhận đã mua số lượng pháo lậu trên từ một đối tượng chưa rõ danh tính, sau đó chở đi tiêu thụ. Mỗi hộp pháo bán ra, đối tượng thu lời khoảng 140.000 đồng nên đã bất chấp thực hiện hành vi phạm tội.

Tiền Lê
#pháo lậu #Gia Lai #Phạm Văn Thành #công an #bắt giữ #pháo hoa #buôn lậu #phường Diên Hồng #mật phục #bắt quả tang

Xem thêm

Cùng chuyên mục