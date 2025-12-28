Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người đàn ông bị đối tượng nổ súng ám sát hụt ngay trước cổng trung tâm y tế

Nguyễn Ngọc
TPO - Một người đàn ông khi vừa bước vào cổng Trung tâm Y tế xã Rờ Kơi (Quảng Ngãi) thì bị kẻ lạ mặt dùng súng hơi bắn. Rất may, viên đạn sượt qua người, nạn nhân không bị thương.

Ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với A Thin (31 tuổi, trú xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 25/12, Công an xã Sa Thầy (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp nhận nguồn tin của anh N.T.H. (35 tuổi, ở thôn 1, xã Sa Thầy) về việc anh bị một người lạ mặt dùng súng hơi bắn vào người.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an xã Sa Thầy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra.

A Thin tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 25/12, A Thin cầm theo một khẩu súng hơi (loại súng nén khí bắn đạn chì), bỏ một viên đạn chì vào trong ổ đạn của súng và chạy xe máy đến ngã ba Tỉnh lộ 675 gần Trung tâm y tế xã Rờ Kơi, đứng chờ.

Khi thấy anh H. vừa bước vào cổng Trung tâm y tế xã Rờ Kơi, Thin cầm súng nhắm bắn một phát về phía anh H. Rất may viên đạn chỉ sượt qua người nên anh H. không bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, A Thin bỏ chạy bằng xe máy vào khu vực nghĩa trang thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi để lẩn trốn, nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguyễn Ngọc
