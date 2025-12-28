Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Dựng đường dây biêu hụi ‘ma’, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của tiểu thương

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mất khả năng trả tiền biêu hụi, bà Nguyễn Thị On đã dựng hàng loạt dây biêu hụi “ma” để xoay vòng tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nhiều tiểu thương để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị On (65 tuổi, trú thôn 8, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2023, do mất khả năng tài chính, không còn khả năng chi trả tiền biêu hụi, bà On đã dựng nhiều dây biêu hụi giả, để tiếp tục huy động tiền từ các tiểu thương.

Để không bị vỡ hụi, bà On đã sử dụng thủ đoạn “xoay vòng” dòng tiền, lấy tiền của các hụi viên tham gia sau để trả cho những người tham gia trước, tạo lòng tin và kéo dài thời gian hoạt động.

4be05e66425ecd00944f.jpg
Bà Nguyễn Thị On tại cơ quan công an.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2/2024 đến tháng 10/2024, bà Nguyễn Thị On đã chiếm đoạt tiền của nhiều tiểu thương, với tổng số tiền xác định ban đầu hơn 3 tỷ đồng, sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo những cá nhân là nạn nhân trong vụ án sớm liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đức Hoàng (số điện thoại 0905.673.224) để được tiếp nhận giải quyết.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Dây biêu hụi giả #Trò lừa đảo huy động tiền #Thủ đoạn xoay vòng tiền #Vụ án tại Quảng Ngãi #Bắt giữ đối tượng lừa đảo #Tội phạm tài chính cá nhân #Chống lừa đảo và bảo vệ người dân #Truy tố hành vi lừa đảo giả mạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục