Dựng đường dây biêu hụi ‘ma’, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của tiểu thương

TPO - Mất khả năng trả tiền biêu hụi, bà Nguyễn Thị On đã dựng hàng loạt dây biêu hụi “ma” để xoay vòng tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nhiều tiểu thương để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 28/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị On (65 tuổi, trú thôn 8, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2023, do mất khả năng tài chính, không còn khả năng chi trả tiền biêu hụi, bà On đã dựng nhiều dây biêu hụi giả, để tiếp tục huy động tiền từ các tiểu thương.

Để không bị vỡ hụi, bà On đã sử dụng thủ đoạn “xoay vòng” dòng tiền, lấy tiền của các hụi viên tham gia sau để trả cho những người tham gia trước, tạo lòng tin và kéo dài thời gian hoạt động.

Bà Nguyễn Thị On tại cơ quan công an.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2/2024 đến tháng 10/2024, bà Nguyễn Thị On đã chiếm đoạt tiền của nhiều tiểu thương, với tổng số tiền xác định ban đầu hơn 3 tỷ đồng, sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo những cá nhân là nạn nhân trong vụ án sớm liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đức Hoàng (số điện thoại 0905.673.224) để được tiếp nhận giải quyết.