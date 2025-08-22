Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cựu lãnh đạo sở lĩnh án 12 năm tù vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Viết Hà
TPO - Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa tuyên phạt Trần Hồng Quang, người từng kinh qua vị trí lãnh đạo nhiều sở ở tỉnh Hòa Bình (cũ) 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

a1-lua-dao.jpg
Bị cáo Trần Hồng Quang.

Ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hồng Quang (NS 1969, đăng ký hộ khẩu tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; cư trú tại khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, TP. Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 4/2022, bà Lê Thị Hiền L (Giám đốc một doanh nghiệp) cùng anh trai gặp Trần Hồng Quang tại Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện, bà L bày tỏ lo lắng về việc một nhân viên của doanh nghiệp mình bị điều tra liên quan đến vi phạm quy định đấu thầu và sợ ảnh hưởng đến uy tín, trách nhiệm của bản thân. Nắm bắt tâm lý này, Quang "nổ" có nhiều mối quan hệ, có thể “tác động” để bà L không bị liên lụy. Tin tưởng, bà L và anh trai đã nhờ Quang “giúp đỡ”.

Từ tháng 7/2022 đến 1/2023, Quang nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để bà L chuyển tiền nhiều lần với tổng số 4,82 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quang không thực hiện bất kỳ sự can thiệp nào như cam kết mà sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân. Khi bị phát hiện, mặc dù bà L nhiều lần yêu cầu hoàn trả nhưng bị cáo né tránh, không trả lại.

Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, nộp lại 1 tỷ đồng cho bị hại. Xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hồng Quang 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo tiếp tục bồi hoàn số tiền còn lại cho bị hại theo quy định pháp luật.

Ông Trần Hồng Quang từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hoà Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hoà Bình và về hưu ở vị trí Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

