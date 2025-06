Bản tin Hình sự: Nữ quản lý dùng số tài khoản của người quen, xe ôm chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 18/6: Cựu Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà nêu thành tích học tập của con để xin giảm án; Khởi tố bổ sung tội danh ‘Cưỡng đoạt tài sản’ với Tuấn ‘Thần đèn’; Tài xế ô tô tông 2 mẹ con tử vong bị tạm giữ...

Sáng 18/6, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo là cựu cán bộ ngành chứng khoán phạm tội trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC. Bị cáo Lê Hải Trà (cựu Tổng Giám đốc, cựu Ủy viên HĐQT, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE), được Hội đồng xét xử công bố trong thời gian kháng cáo đã cung cấp thêm tình tiết mới là con học tập tốt, nhận giải lớn; vợ là nhà nghiên cứu; có chú là giáo sư, tiến sĩ...

Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, nguyên Kế toán trưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, Đinh Thị Giang (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai) 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung, rồi lập khống nội dung chứng từ rút tiền, chiếm đoạt 4,1 tỷ đồng...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn") và 4 "đàn em" về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. Ngoài các hành vi tổ chức khai thác khoáng sản trái phép, vượt công suất cấp phép, Tuấn còn bị cáo buộc chỉ đạo đàn em đe dọa, cưỡng ép doanh nghiệp và người dân tại tỉnh Thanh Hóa nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi của Tuấn và đồng phạm được đánh giá là có tổ chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương và gây bức xúc trong dư luận.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua quần áo bốc thăm trúng thưởng do Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989, trú tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai) chủ mưu, cầm đầu. Nhung tạo nhóm Telegram “Áo thun nam nữ” do Nhung quản lý và đưa toàn bộ số nhân viên tham gia vào nhóm, viết kịch bản lừa đảo khách hàng đăng lên nhóm để các thành viên trong nhóm thực hiện các cuộc gọi lừa khách hàng thông qua hình thức thông báo trúng thưởng.

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đình Thế (SN 1991, trú xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương) và Trần Đình Hào (SN 1992, trú thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lợi dụng thủ tục cho thuê xe ô tô tự lái sơ sài và sự mất cảnh giác của các chủ sở hữu phương tiện, các đối tượng đã lên mạng xã hội thuê người làm giấy tờ giả mang tên mình để cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Công an TPHCM đã tạm giữ đối với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, quê Bình Dương, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Nguyễn Bảo Hoàng là người lái xe Jeep tông hàng loạt xe máy trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) làm 2 người tử vong. Sau khi gây tai nạn, được gia đình và cơ quan công an vận động, Hoàng đã đến trụ sở Công an phường Mỹ Phú (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để đầu thú.

Công an thành phố Hải Phòng tạm giữ thêm 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hàng trăm quái xế “náo loạn” phố trung tâm Hải Phòng. 10 đối tượng này có hành vi điều khiển phương tiện tốc độ cao rồi lạng lách, đánh võng, bấm còi trên các tuyến đường Hồ Sen, Bùi Viện lúc rạng sáng 15/6. Có đối tượng phát video trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Thị Hạnh (SN 1985, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Vũ Tiến Lâm (SN 1983, trú tại Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lợi dụng việc bản thân đang là quản lý siêu thị, Hạnh thay đổi số tài khoản của nhà cung cấp bằng số tài khoản của người quen biết, xe ôm để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Về phía Lâm (người yêu Hạnh, làm shipper), khi khách nhận hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Lâm. Sau đó Lâm chuyển cho Hạnh mà không trả cho nhà cung cấp.