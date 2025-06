Bản tin Hình sự: Bịa chuyện có sổ tiết kiệm để lừa 3,5 tỷ đồng 'nướng' vào sàn Forex

TPO - TIN NÓNG ngày 17/6: Ông Trịnh Văn Quyết vắng mặt tại tòa, sức khỏe yếu có nguy cơ tử vong rất cao; Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' từng tố sản phẩm bị làm giả, khoe bão đơn, mua xe sang; Bất ngờ lời khai của tài xế ô tô tông 2 mẹ con tử vong...

Sáng 17/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Trong vụ án, ông Quyết bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên tổng 21 năm tù cho hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán". Trong phần làm thủ tục khai mạc phiên tòa phúc thẩm, thư ký thông báo bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Hà Văn Nhãn (SN 1994, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) 5 năm tù, về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ông Khải (nạn nhân) 5 lần chuyển cho Nhãn tổng cộng 590 triệu đồng đặt cọc thu mua khoảng 118ha lúa. Tuy nhiên, khi ông Khải đến thu mua, Nhãn chỉ dẫn đến các hộ dân có tổng 24ha lúa. Sau đó Nhãn cam kết hoàn trả tiền cho ông Khải, nhưng chỉ chuyển được 30 triệu đồng, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” bán hàng giả. Theo cơ quan chức năng, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải bé đã bán qua các kênh mạng xã hội TikTok shop, Facebook, Shopee “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen” với hơn 800.000 sản phẩm, trong đó riêng mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” bán với số lượng trên 100.000 hộp sản phẩm. Kết quả giám định các chỉ tiêu chất lượng của Siro ăn ngon Hải Bé, xác định là hàng giả.

TAND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến các bị cáo Trần Thị Thủy; Nguyễn Thọ Lập (nguyên cán bộ công an huyện Tiên Lữ) cùng một bị cáo khác bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. Cáo trạng xác định, từ ngày 12/3/2015 đến ngày 23/01/2024, Trần Thị Thủy đã thực hiện 40 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 24,6 tỷ đồng của nhiều bị hại, thông qua các hợp đồng chuyển nhượng hoặc thế chấp quyền sử dụng đất...

Công an TPHCM đã lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 3 người thương vong. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an xác định Hoàng âm tính với ma túy và đang chờ kết quả xét nghiệm máu để làm rõ nồng độ cồn trong cơ thể. Nam tài xế khai xe “gặp sự cố” trong quá trình di chuyển dẫn đến mất kiểm soát nhưng không rõ sự cố đó là gì. Sau khi bỏ trốn Hoàng đọc báo, xem trên mạng xã hội thấy hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng nên đã tới công an trình diện.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Phùng Thị Minh Hằng (SN 1985, trú tại Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do cần tiền đầu tư sàn giao dịch ngoại hối (Forex), Hằng đã đưa ra các thông tin gian dối, không có thật là có sổ tiết kiệm ngắn hạn, khách hàng cần rút tiền ngay và nói với bị hại để huy động tiền trả trước cho khách, sẽ được hưởng lãi suất của sổ tiết kiệm. Hằng đã nhận của bị hại số tiền 3,5 tỷ đồng đầu tư sàn ngoại hối Forex và thua lỗ hết, đến nay không còn khả năng khắc phục.