Bản tin Hình sự: Làm ăn thua lỗ, giám đốc doanh nghiệp buôn ma túy kiếm lời

TPO - TIN NÓNG ngày 14/6: Khởi tố bị can, khám xét nhà riêng cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Người phụ nữ thực hiện hàng chục vụ cướp giật vé số; Chân dung kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố 4 bị can, trong đó có cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền (65 tuổi). Ông Nguyễn Đức Quyền bị khởi tố do vi phạm quy định trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Việc tống đạt các quyết định khởi tố các bị can và thực hiện khám xét được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện trong ngày 13/6.

Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát Đạt và khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đây (57 tuổi, Giám đốc công ty), Bùi Yên Khánh (38 tuổi, Kế toán công ty). Công ty này đã khai thác khoảng 305.372 m3 đá nguyên khai, nhưng báo cáo, kê khai không trung thực về trữ lượng đá khai thác; khai man chứng từ kế toán, cố ý cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hàng tỷ đồng.

Chỉ sau vài giờ tiếp nhận trình báo của bị hại về việc bị giật mất vé số cùng tiền mặt, Công an xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Thị Kim Ánh (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Qua điều tra ban đầu, đối tượng Ánh thừa nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ việc tương tự. Ánh nhắm đến những người hạn chế khả năng lao động như người già, trẻ em, người tàn tật đang mưu sinh bằng việc bán vé số.

Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Phạm Công Lộc (SN 1984, trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Lộc được xác định là kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2.000 tỷ đồng bị công an đấu tranh, bóc gỡ... Để phá án, các lực lượng Công an TP. Đà Nẵng và Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp, huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 12 tổ công tác đồng loạt triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh, quy mô rất lớn.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ lập khống phiếu kết quả quan trắc môi trường. Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT xác định, nhóm các đối tượng là nhân viên của Công ty CP T.P.K và Công ty TNHH S.F Việt Nam đã câu kết, bàn bạc với nhóm đối tượng là nhân viên và giám đốc hoặc phó giám đốc các doanh nghiệp dịch vụ môi trường ban hành hơn 50 phiếu kết quả phân tích, thử nghiệm quan trắc môi trường khống.

Công an TP Hà Nội phối hợp lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra chuyên đề các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo trên địa bàn xã La Phù, huyện Hoài Đức. Tại số 156 La Phù có 62 thùng kẹo socola, táo đỏ, trị giá hàng hóa khoảng 27 triệu đồng. Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Tổ công tác liên ngành đã thu giữ số hàng hóa vi phạm và lập biên bản xử phạt 57 triệu đồng về lỗi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với cơ sở kinh doanh.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Hồng Hải, TP Hạ Long kiểm tra hành chính ngôi nhà ở khu 7A, phường Hồng Hải, bắt quả tang Hoàng Thụy Điển cất giấu 3,555 gam ma túy đá. Điển khai nhận hiện là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân tại TP Hạ Long. Do làm ăn thua lỗ, kinh doanh gần như phá sản, Điển nảy sinh ý định mua ma túy để bán kiếm lời. Điển thuê phòng trọ riêng để làm nơi sử dụng và giao dịch ma túy, nhằm che giấu hành vi phạm tội.