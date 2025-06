Bản tin Hình sự: Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí chặn đường cướp tài sản ở Hà Nội

TPO - TIN NÓNG ngày 12/6: Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng của người nước ngoài; Tạm giữ 17 đối tượng liên quan 5 tàu khai thác, vận chuyển hơn 2.400 m3 cát; Bắt tạm giam đối tượng nhập lậu hàng thời trang nhái thương hiệu nổi tiếng...

Công an TP Đà Nẵng triệt phá nhóm tội phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (gồm thẻ VISA, thẻ Mastercard và thẻ Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Thủy đoàn II (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng khác đã kiểm tra, bắt giữ 5 phương tiện cùng 17 người liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển hơn 2.400 m3 cát. Các phương tiện bị phát hiện tại khu vực ngã Ba Vàm Tuần (Cần Giờ, TPHCM) và ngã ba sông Vàm Cỏ, sông Soài Rạp và sông Cần Giuộc (Cần Đước, Long An). Các thuyền viên này cũng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến số cát có trên phương tiện.

Công an tỉnh Kiên Giang bắt hai nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn, nhà hàng, villas ở Phú Quốc. Nhóm này gây ra 40 vụ trộm trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Có đối tượng dùng bè tự chế đi đường biển vào resort 5 sao trộm cắp. Khi tiếp cận các villas, các đối tượng vượt hàng rào, cạy cửa sổ, đột nhập bên trong tìm kiếm két sắt, tài sản có giá trị sau đó cũng rút bằng đường biển, giấu tang vật, dùng công cụ phá két để lấy tài sản. Nạn nhân chủ yếu là du khách lưu trú tại đây.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khánh Tùng (SN 1973, trú tại Nghệ An) về tội “Buôn lậu”. Kiểm tra cửa hàng Tùng Moscow 224 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa do L.C.L (SN 1992, trú tại Nghệ An) quản lý, đứng tên đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có bày bán các hàng hóa là giầy, dép, thắt lưng, ví, túi có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Hermes, Gucci, Adidas, Dior, Lacoste, Louis Vuitton, MLB, Burberry đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Chau Chan Nô (SN 1992, ngụ thị xã Tịnh Biên) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là Vũ Đình Tuấn (SN 2006, ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, An Giang). Nô là nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại khu vực chợ An Hảo (thị xã Tịnh Biên, An Giang). Sau 10 giờ đồng hồ xảy ra vụ án, Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt được nghi phạm, khi đối tượng đang tìm cách trốn sang Campuchia.

Công an TP Huế mời phụ huynh và hai thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô bằng một bánh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đến làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Hai thiếu niên trên liều lĩnh điều khiển xe mô tô bằng một bánh khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe… trên đường Nguyễn Huệ (quận Thuận Hóa).

Khoảng 2h ngày 12/6, tại khu vực nút giao cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 (địa phận xã Đông Khê, TP Thanh Hóa) anh Nguyễn Trọng Mạnh (trú tại phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã bị các đối tượng người nước ngoài dùng bình xịt hơi cay tấn công, cướp đi chiếc xe ô tô Xpander, biển kiểm soát 36A-51399 và 2 điện thoại di động. Đến khoảng 7h cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ cướp trên tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ chém người, cướp tài sản tại địa bàn xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Các đối tượng gồm N.H.H.M (SN 2009), N.X.H.A (SN 2009) và Đ.M.Đ (SN 2010), cùng trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nhóm này đã ép xe, chặn đầu, đe doạ bằng hung khí và yêu cầu nạn nhân “đưa tiền” vào đêm 7/6. Khi nạn nhân nói không có tiền, chúng kiểm tra cốp xe nhưng không lấy được tài sản gì nên đã rời khỏi hiện trường.