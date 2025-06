Bản tin Hình sự: Bắt giữ nhóm đối tượng mang theo số lượng lớn súng, đạn qua biên giới

TPO - TIN NÓNG ngày 10/6: Động thái mới nhất vụ bé 10 tháng tử vong, trong máu có nồng độ cồn; Bắt 28 đối tượng mang theo dao rựa đuổi đánh nhau; Lừa bạn học hơn 2,8 tỷ đồng bằng trò ‘yểm bùa, giải ngải’...

Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" liên quan vụ bé trai 10 tháng tuổi tử vong, trong máu có nồng độ cồn. Ông Đỗ Sơn (42 tuổi, quê tỉnh Bình Phước, tạm trú huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cho biết, ông đã nhận được thông báo của Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến cái chết của con trai là bé C. (SN 2024). Đây là vụ bé trai 10 tháng tuổi tử vong, trong máu có nồng độ cồn nhận được sự chú ý của dư luận thời gian qua.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can Nguyễn Văn Bình (1980), Trịnh Thị Dung (1984, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (1981, trú tại tỉnh Quảng Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Bình đã thông đồng với Dung - Dung là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 xuất bán 30 hóa đơn khống thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, nhóm thanh niên đi trên 4 xe máy không gắn biển kiểm soát mang theo dao rựa, vỏ chai bia đuổi đánh nhau khiến 4 đối tượng bị thương. Lực lượng chức năng triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng thuộc 2 nhóm trú tại huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) và thành phố Vinh, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An). Tang vật thu và tạm giữ gồm 9 xe máy 1 kiếm, 1 dao và nhiều mảnh vỡ vỏ chai bia.

Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang cơ sở sản xuất thức ăn giả cho tôm nuôi với số lượng cực lớn. Cơ sở trên do ông Dương Văn Hòa (SN 1949, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) làm chủ. Công an phát hiện 35 bao thức ăn cho tôm đang được đóng gói và 55 bao thức ăn đã được sản xuất từ trước, với nhiều nhãn hiệu khác nhau, tổng trọng lượng 1,8 tấn. Kiểm tra kho sản xuất phát hiện, tạm giữ thêm 1.804 bao thức ăn cho tôm, tổng trọng lượng hơn 36 tấn và một số dụng cụ phục vụ quá trình sản xuất, buôn bán thức ăn giả.

TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Mai Thiện Tâm (31 tuổi, trú xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, bị hại là chị C.T.P (bạn học cũ của Tâm) - bán dạo trái cây trên xe tải. P. đi miếu cầu tài lộc và gặp lại Tâm. Tâm ngỏ ý giúp “cúng xe” để việc làm ăn hanh thông và không nhận tiền công, từ đó tạo được niềm tin của chị T. Lợi dụng niềm tin mù quáng, mê tín dị đoan, chỉ trong vòng một năm, bằng những chiêu thức cúng bái, đối tượng đã lừa lấy hơn 2,8 tỷ đồng của nạn nhân.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên về tội “Vi phạm quy định, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trước đó, vào cuối năm 2024, UBND xã Lộc Yên được tỉnh Hà Tĩnh cấp kinh phí mua xi măng để làm đường giao thông nông thôn mới. Công tác đấu thầu do UBND huyện Hương Khê thực hiện, đến tháng 12/2024, xã Lộc Yên tiếp nhận 210 tấn xi măng, trị giá hơn 200 triệu đồng. Số xi măng được cấp để mở rộng tuyến đường liên xã với chiều dài hơn 1km, rộng 5,5m.

Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam từ Lào và Campuchia, sau đó đến khu vực biên giới thuộc xã Nội Thôn (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) với ý định tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc. Lực lượng chức năng mật phục, bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Trương Dũng Cường, Lý Bằng Phi, Vương Đông Đông. Thu giữ 7 khẩu súng ngắn, 3 khẩu súng dài, 2 quả lựu đạn, 470 viên đạn, 2 gói chất bột màu trắng nghi là heroine. Cường khai mua số súng đạn trên tại Lào, sau đó thuê Phi và Đông vận chuyển bằng đường bộ qua biên giới Việt Nam - Lào về Việt Nam để đưa sang Trung Quốc.